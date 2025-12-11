Vaivén
La nueva consellera de Educación se refuerza con el equipo de Merino
Pocas conselleries tienen en estos momentos los puentes tendidos entre sí como la de Hacienda y Educación. La llegada a la primera de José Antonio Rovira, hasta ahora conseller de la segunda, ha provocado un trasvase de cargos entre ambos departamentos. Así, si Rovira se ha llevado consigo a una parte importante de su equipo al área encargada de las cuentas autonómicas, Educación, con la novata Carmen Ortí al frente, se ha convertido en el nuevo destino de algunos de los cargos que podían quedar descolgados.
Es el caso en cotas mayores del subsecretario, Carlos Gracia, y también en un nivel inferior de Ana María Navarro, la primera asesora nombrada del equipo de Ortí. Navarro era hasta ahora y desde marzo de 2024 "asesora de asuntos generales" de la Conselleria de Hacienda que dirigía Ruth Merino, la única consellera que ha salido del Ejecutivo autonómico en esta remodelación. Esta función de Navarro en Hacienda se trasladará ahora a la Conselleria de Educación con Ortí, que empieza a conformar su núcleo duro.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó para quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por tipo y 'aquest' por este
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé
- El Es Alert de las 20.11 horas se retrasó por el debate sobre confinar a la población y porque los políticos pidieron avisar antes a los alcaldes del Magro