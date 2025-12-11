Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga EducaciónReivindicaciones profesoresEl tiempo en ValenciaHuelga médicosViolencia machista CatarrojaNovela SaguntPuente Massanassa-CatarrojaTerremotos CulleraViróloga VIH
instagramlinkedin

Vaivén

La nueva consellera de Educación se refuerza con el equipo de Merino

Ortí asume la cartera de Educación de manos de Rovira.

Ortí asume la cartera de Educación de manos de Rovira. / Francisco Calabuig

Redacción Levante-EMV

València

Pocas conselleries tienen en estos momentos los puentes tendidos entre sí como la de Hacienda y Educación. La llegada a la primera de José Antonio Rovira, hasta ahora conseller de la segunda, ha provocado un trasvase de cargos entre ambos departamentos. Así, si Rovira se ha llevado consigo a una parte importante de su equipo al área encargada de las cuentas autonómicas, Educación, con la novata Carmen Ortí al frente, se ha convertido en el nuevo destino de algunos de los cargos que podían quedar descolgados.

Es el caso en cotas mayores del subsecretario, Carlos Gracia, y también en un nivel inferior de Ana María Navarro, la primera asesora nombrada del equipo de Ortí. Navarro era hasta ahora y desde marzo de 2024 "asesora de asuntos generales" de la Conselleria de Hacienda que dirigía Ruth Merino, la única consellera que ha salido del Ejecutivo autonómico en esta remodelación. Esta función de Navarro en Hacienda se trasladará ahora a la Conselleria de Educación con Ortí, que empieza a conformar su núcleo duro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
  2. Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
  3. Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
  4. El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó para quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por tipo y 'aquest' por este
  5. Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
  6. De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
  7. Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé
  8. El Es Alert de las 20.11 horas se retrasó por el debate sobre confinar a la población y porque los políticos pidieron avisar antes a los alcaldes del Magro

Compromís defiende un incremento salarial de 2.800 euros para el profesorado valenciano

Compromís defiende un incremento salarial de 2.800 euros para el profesorado valenciano

La huelga saca a la calle a uno de cada cinco profesores y a cientos de familias

La huelga saca a la calle a uno de cada cinco profesores y a cientos de familias

El jefe de gabinete de Carlos Mazón fue a Xàtiva y Benigànim el día de la dana a "un tema de partido"

El jefe de gabinete de Carlos Mazón fue a Xàtiva y Benigànim el día de la dana a "un tema de partido"

¿Quién es el verdadero Mariano Durán del equipo de Camps?

¿Quién es el verdadero Mariano Durán del equipo de Camps?

La Navidad ilumina cada rincón de Arena

La Navidad ilumina cada rincón de Arena

La nueva consellera de Educación se refuerza con el equipo de Merino

La nueva consellera de Educación se refuerza con el equipo de Merino

Camps ya ejerce de oposición interna en el PPCV y abre fuego contra Llorca

Camps ya ejerce de oposición interna en el PPCV y abre fuego contra Llorca

Vox exige en las Corts alejar de las ciudades los centros de menores migrantes y reforzar la "disciplina"

Tracking Pixel Contents