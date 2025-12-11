La nueva consellera de Educación se refuerza con el equipo de Merino

Pocas conselleries tienen en estos momentos los puentes tendidos entre sí como la de Hacienda y Educación. La llegada a la primera de José Antonio Rovira, hasta ahora conseller de la segunda, ha provocado un trasvase de cargos entre ambos departamentos. Así, si Rovira se ha llevado consigo a una parte importante de su equipo al área encargada de las cuentas autonómicas, Educación, con la novata Carmen Ortí al frente, se ha convertido en el nuevo destino de algunos de los cargos que podían quedar descolgados.

Es el caso en cotas mayores del subsecretario, Carlos Gracia, y también en un nivel inferior de Ana María Navarro, la primera asesora nombrada del equipo de Ortí. Navarro era hasta ahora y desde marzo de 2024 "asesora de asuntos generales" de la Conselleria de Hacienda que dirigía Ruth Merino, la única consellera que ha salido del Ejecutivo autonómico en esta remodelación. Esta función de Navarro en Hacienda se trasladará ahora a la Conselleria de Educación con Ortí, que empieza a conformar su núcleo duro.