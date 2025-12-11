'Mediterráneo' celebra sus 100 años de vida con una gala que reúne a 1.000 asistentes

No todos los años se cumple un siglo de vida. Mediterráneo lo ha hecho este año y, para conmemorarlo, el Auditori y Palau de Congressos de Castelló albergó una multitudinaria gala. Un acto que contó con la asistencia de cerca de un millar de personas, procedentes de los principales sectores de la política, la economía y la sociedad de la provincia, y que a su llegada al vestíbulo del Auditori rememoraron con el personal del rotativo su vinculación con el periódico. La gala fue el punto y final a un año repleto de eventos, encuentros y exposiciones.

La velada del centenario contó con la presencia del presidente y la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll y Arantza Sarasola, respectivamente, además del president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que convirtió este evento en su primer gran acto social tras su nombramiento como jefe del Consell.

Representación institucional masiva

Hubo representantes de las instituciones más cercanas, como la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco y la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina. También hubo una amplia asistencia de otras administraciones, como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, además de una amplia representación institucional como el vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus; los consellers de Agricultura y Servicios Sociales, Miguel Barrachina y Elena Albalat, respectivamente, además de una nutrida asistencia de alcaldes, representantes institucionales y empresarios de la provincia en el que fue el mayor acto social de Castellón.

Conducido por la periodista Silvia Tomás, durante el acto se realizó un repaso a los cien años de periodismo en Castellón. Un periodo marcado por las profundas transformaciones sociales y económicas de la provincia desde aquel lejano mayo de 1925, cuando salió el primer número del entonces Diario de Castellón.

Un viaje por diez décadas de historia

Tras los primeros discursos, los invitados contemplaron el primer vídeo, que con el título Así somos permitió a los presentes conocer cómo es el día a día en el periódico, tanto en la parte de la redacción como en el equipo de administración y publicidad. Una pieza acompañada de música creada por Francesc Tárrega, a la que siguió un recuerdo para aquellas personas que ya no están entre nosotros y que fueron parte destacada de esta familia.

Posteriormente se hizo un amplio repaso a todas las transformaciones que ha vivido el periódico a lo largo de estas diez décadas, con un vídeo que mostró el periodo de los años 50 y 60 a ritmo de musical. Un cambio que se aceleró hace justo medio siglo, con el final de la dictadura y la ilusión por el incipiente periodo democrático.

Evolución del diseño y vínculo con los lectores

También se explicó cómo los antiguos diseños en blanco y negro y con escasas fotografías dieron paso a la irrupción de diseños más modernos, con imágenes llamativas en sus portadas y una forma de jerarquizar la información que no ha parado de actualizarse.

Las personalidades conocidas de Castellón, como Carlos Latre, Sara Sorribes o Sergio García, también mandaron su saludo a los asistentes.

Un cierre emotivo

Y como muchos supusieron antes de comenzar la fiesta, el colofón llegó con la interpretación de una de las canciones más importantes de todos los tiempos en España, Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, con el apoyo visual de las numerosas personas que hacen posible este medio, tanto en la sala de máquinas como en su función de fieles lectores.

Publicación conmemorativa

Los asistentes fueron de los primeros en contemplar una de las principales iniciativas de este centenario: una publicación extraordinaria, en la que se han volcado todos los profesionales del diario en los últimos meses, y en el que se repasan las principales noticias acontecidas en Castellón a lo largo del último siglo. Una edición conmemorativa en la que se incluyen las aportaciones de personas que han formado parte de la historia de Mediterráneo, así como sus lectores, que podrán tener en sus manos el extra este domingo 14.

Una gran fotografía de grupo de la gente de Prensa Ibérica y de empleados del periódico fue el broche de oro de una gala, a la que siguió un cóctel. Cien años bien merecen esta fiesta.