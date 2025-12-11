Preocupación y silencio en el socialismo valenciano por las denuncias por acoso
Catalá carga contra Bernabé por los casos de abuso a mujeres y Torró espera a la investigación
H.García/M.Falcó
Los casos de acoso sexual, insinuaciones, tocamientos indeseados y proposiciones de favores sexuales por parte de dirigentes del PSOE han provocado una grave crisis interna que lamina el discurso feminista del partido que lidera Pedro Sánchez y salpica directamente a las dirigentes socialistas valencianas. A la denuncia de acoso contra el ya exsecretario general de Coordinación Institucional, Francisco Salazar, se han sucedido en pocos días otra en Torremolinos y una más este miércoles contra el presidente de la diputación de Lugo, José Tomé, que ya ha presentado su dimisión. Todo precedido de la investigación al exministro José Luis Ábalos por supuesta corrupción que ha destapado el consumo de prostitución y trato vejatorio a las mujeres.
Una crisis interna que la alcaldesa de València, María José Catalá, aprovechó este miércoles para cargar contra la delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, además de futura candidata a la alcaldía y rival, Pilar Bernabé. "Su silencio cómplice es bochornoso”, asegura Catalá. “Me avergüenza y lo que más lamento es que sea valenciana. Esperaba mucho más", dijo este miércoles.
Bernabé, por su lado, no quiso entrar a valorar el caso más reciente de Lugo y en su entorno se remitían a Ferraz, donde sigue abierta la investigación en el Comité Antiacoso por el caso Salazar. La también valenciana Rebeca Torró, la número tres en la direccion del PSOE por su cargo de secretaria de Organización, evita pronunciarse durante estos días, hasta que se haga público el resultado de la citada investigación. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se manifestó el pasado jueves en la inauguración de la Feria de Navidad de Xixona sobre los casos de abusos solidarizándose con las mujeres que han hecho las denuncias. “Todas son mujeres feministas que condenan de forma tajante” los abusos a las mujeres, aseguran en el PSPV, donde insisten en que el partido “no ha rehuido nada”. “Diana Morant y Bernabé han condenado de manera rotunda”.
Condena y contundencia
Los socialistas valencianos asisten con preocupación a la multiplicación de casos de abuso a mujeres e insisten en que se está actuando con “contundencia”, pese a las críticas sobre la respuesta tardía. Bernabé ha recordado que su partido actuó en julio ante las denuncias de acoso contra Salazar y ha exigido al PP y al resto de partidos que implanten protocolos de detección de comportamientos machistas y de protección a las mujeres.
Está por ver si la contundencia que esgrime el PSOE ante la multiplicación de casos de abusos y comportamientos inapropiados con las mujeres en un partido que tiene por bandera el feminismo acaba en la Fiscalía o queda en una investigación interna.
