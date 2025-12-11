¿Por qué van los profesores valencianos a la huelga?

Los docentes valencianos salen este jueves a la calle en la segunda huelga sectorial educativa en dos cursos, después de 12 años sin movilizaciones. Se esperan protestas multitudinarias al igual que las de mayo de 2024. Pero ¿Cuáles son las razones de la huelga? Estas son las exigencias de los sindicatos.

LAS SEIS GRANDES REIVINDICACIONES

Recuperar el poder adquisitivo. El profesorado valenciano es uno de los peores pagados de todo el estado, y reivindica “recuperar el poder adquisitivo perdido” por la subida de precios, las pagas extra completas y una cláusula de revisión salarial conforme los incrementos del IPC. “No podemos tolerar ser el territorio peor pagado de todo el estado”, reivindican. Rebajar las ratios de alumnado para evitar la sobrecarga de faena y “permitir una atención lo más individualizada posible”. Eliminar la burocracia innecesaria “que desvía la atención del profesorado de la docencia Recuperación del profesorado recortado en la no aplicación de la orden de plantillas de 2023, sustituída por un decreto que rebajó a contratación de profesorado que ya había sido firmada por todos los sindicatos. Recuperar el dinero recortado para la construcción de centros. Los sindicatos denuncian que la Conselleria redujo 121 millones de euros del presupuesto del plan Edificant para la construcción de infraestructuras educativas. “Es inaceptable la dejadez del Consell en la rehabilitación y reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana”. Ley de libertad educativa. Sustitución de la ley por otra que “potencie y respete el valenciano en la enseñanza”.

ATENCIÓN A LA INCLUSIÓN

Sustituciones y cobertura de plazas. Los sindicatos exigen “un sistema de cobertura ágil y garantista” Reconocimiento profesional. Dignificación de las categorías profesionales de educadores de educación especial e infantil, fisioterapeutas y trabajadores sociales, personal administrativo y ayudantes de cocina, entre otros. Inclusión real. Los docentes reclaman “espacios dignos, seguros y adaptados para el alumnado con necesidades especiales de atención educativa”.

El día de protesta educativa comenzará con concentraciones en las sedes de Conselleria de Educación de las tres capitales de provincia a las 09:30. También habrá concentraciones en comarcas de Valencia, Castellón y Alicante. El plato fuerte, sin embargo, llegará a las 12 de la mañana, con una manifestación que se prevé multitudinaria. En València partirá desde el IES LLuis Vives (en la plaza del Ayuntamiento), en Castelló saldrá desde la Plaça de les Aules y en Alicante desde las escaleras del IES Jorge Juan.

Por la tarde también hay convocadas manifestaciones en las tres capitales de provincia. A las 18 horas se producirán tres protestas simultáneas en Alicante (desde las escaleras del IES Jorge Juan hasta la Casa de les Bruixes), València (desde la plaza de San Agustín hasta la Plaça de la Mare de Deu) y Castelló (plaça de les aules).

A estas concentraciones se le añaden también protestas de profesorado en distintas comarcas de la Comunitat a las 11:30. En la provincia de Alicante habrá protestas en Elx (Plaça de Baix), Dénia (Plaça Constitució), Alcoi (Plaza España), Elda (Plaza Sagasta), Torrevieja (Paseo Juan Aparicio), Orihuela (Glorieta de Gabriel Miró). En las comarcas de Valencia habrá concentraciones en Puerto de Sagunto (Triángulo Umbral), Alzira (Ayuntamiento), Gandía (Plaza Mayor), Xàtiva (Ayuntamiento), Ontinyent (Plaza del Ayuntamiento). Por último, Castelló tendrá sus protestas comarcales en la Vall d'Uixó (Plaza del Parque).