Vaivén
¿Quién es el verdadero Mariano Durán del equipo de Camps?
El comité de campaña que acompaña a Francisco Camps en su operación regreso a la política incluye a un Mariano Durán, pero no es el exdecano del Colegio de Abogados de Valencia
El abogado valenciano Mariano Durán, especializado en mercantil y concursal entre otras ramas, se ha llevado un susto importante este jueves. Sin comerlo ni beberlo, esta mañana se había metido en política, en concreto, en la campaña del expresidente Francisco Camps para reconquistar el PPCV y la Generalitat.
Pero no es así. Resulta que en el comité estratégico que ha presentado Camps aparece un Mariano Durán. Pero es otro. No es el conocido administrador concursal y exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), al que le ha sonado esta mañana el teléfono más de lo usual. Según aclaran a Levante-EMV en su entorno, ni se ha metido en política ni tiene nada a favor ni en contra del expresident. El del equipo de campaña de Camps es el sobrino del letrado. Todo aclarado.
