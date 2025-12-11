Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El videoanálisis de Isabel Olmos

El videoanálisis de Isabel Olmos: "Intentar tapar una denuncia de acoso siempre sale mal"

David García Sebastiá

Redacción Levante-EMV

"Mi abuela siempre decía que las cosas se pueden hacer mal, muy mal o rematadamente mal. En los casos de denuncias de acoso sexual es obvio que los partidos políticos suelen hacerlo rematadamente mal. Mal sin contemplaciones. Dilatan, callan, se esconden de las declaraciones públicas o en medios, anulan agendas. En definitiva, no explican claramente a la ciudadanía lo que ha pasado y las medidas que se tomarán para castigar los comportamientos rechazables". Así de contundente se muestra la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, en su videoanálisis semanal al comentar las últimas informaciones sobre los nuevos casos de acoso sexual en el seno del PSOE.

"Para muestra, el silencio y el bloqueo incomprensible mostrado por el partido socialista español y valenciano en relación al famoso caso Salazar, un caso que los responsables que tenían que dar respuesta a las víctimas han dejado dormir en un cajón deliberadamente hasta que algunas agrupaciones se han quejado". Para Olmos, esta forma de actuar es impropia en un partido "que tiene dentro, no solo gran parte del movimiento feminista tradicional y actual sino, además, importantes dirigentes políticas mujeres como vicepresidentas, ministras, una secretaría de organización y una secretaría de igualdad. Estas dos últimas, por cierto, valencianas. Y una ministra también".

"Mantener silencio o levantar tímidamente la voz ante presuntos abusos nunca es una buena fórmula de afrontarlos, ni tampoco justa. Siempre se dice que la agresión más difícil de denunciar es aquella que pasa dentro de casa, en familia, cuando el abusador es conocido y tiene poder", concluye.

