Vox exige en las Corts alejar de las ciudades los centros de menores migrantes y reforzar la "disciplina"

El 27 de noviembre, PP y Vox sellaban su pacto para investir a Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat. Del respaldo de los voxistas al dirigente popular como relevo de Carlos Mazón no hubo papel alguno que explicitase los compromisos adquiridos verbalmente durante el debate (y que a buen seguro negociaron los días previos). Dos semanas después y con el nuevo Consell ya en marcha, el partido de Santiago Abascal ha puesto negro sobre blanco sus reclamaciones en uno de los puntos clave de su argumentario: la inmigración y, sobre todo, los menores migrantes no acompañados.

Vox ha presentado este jueves una Proposición No de Ley centrada en las medidas que quiere llevar a cabo desde la Administración autonómica en esta materia así como las que le reclamaría al Gobierno central. Las segundas son más bien retórica (si bien con los tintes xenófobos de la formación como pedir la "prioridad nacional" en las ayudas sociales o la supresión de la figura del "arraigo"), sin embargo, las primeras sí que suponen un efecto más directo de exigencia sobre la acción del Consell y, por lo tanto, ponen en un brete al PP.

Entre sus reclamaciones, Vox pide "promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat en sus países de origen", "impulsar con base en las competencias autonómicas, un programa de retorno voluntario y de reintegración para facilitar a las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana volver a su país de origen" o "publicar estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva".

A todas estas cuestiones se comprometió Llorca en su discurso. Es más, como recuerda la formación, ya se incluyó en los anteriores Presupuestos de la Generalitat de 2025, pactados entonces con Mazón, destinar dos partidas específicas de casi 8 millones de euros para impulsar un plan de retorno de los menores no acompañados y de fomento del regreso voluntario de los inmigrantes a sus países de origen, dos partidas que, a finales de noviembre, no se habían todavía ejecutado.

Deberes para Albalat

Pero estas se concretan además con una de las vertientes sobre las que Vox ha puesto el foco dentro de su discurso: la atención a los menores que llegan a tierras valencianas sin sus padres. En concreto, Vox pone deberes a la nueva consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat. Ahí reclaman "promover la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados a las afueras de los centros urbanos" para evitar "problemas de convivencia ni seguridad" así como "reforzar los protocolos" internos de estos "centros de internamiento para garantizar la disciplina, el orden y una atención humanitaria, pero en ningún caso privilegiada".

Estas peticiones suponen la letra de la música que envolvió el acuerdo entre Llorca y los voxistas hace 15 días. De momento, es una PNL, una moción igual que la que plantearon en temas fiscales o de vivienda, y que ahora deberá votarse en las Corts. Eso sí, sin fecha. Porque el próximo pleno, el que será el último del año, se llevará a cabo la próxima semana y ya está fijado su orden del día por lo que para ver si estas reivindicaciones reciben el visto bueno del PP habrá que esperar, como mínimo, a 2026.