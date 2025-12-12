Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente en la pista de Silla corta un carril y produce ocho kilómetros de retenciones en la entrada a València

Una colisión entre tres camiones ha mantenido cerrada la AP-7 en Castellón durante toda la noche

La pista de Silla con colas en Catarroja por un accidente en Sedaví

La pista de Silla con colas en Catarroja por un accidente en Sedaví / DGT

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Un alcance dificulta la entrada a València por la V-31 en el entorno de Sedaví, debido al corte del carril derecho, y a las 8 de la mañana la retención alcanza los ocho kilómetros.

Además, el área metropolitana se ve afectada por el habitual tráfico de hora punta, con dos kilómetros de retención de entrada a la ciudad por la autovía de Torrent, dos kilómetros en la V-30 a la altura de Xirivella en ambos sentidos, y dos más en la entrada por la pista de Ademuz entre Patena y Burjassot. En esta misma vía se acumulan otros dos kilómetros de colas entre San Antonio de Benagéber y Paterna en diercción hacia València y otro kilómetro y medio en Paterna hacia Ademuz.

La A-7 por su parte acumula 7 kilómetros de retenciones entre Paterna y Manises en dirección hacia Barcelona y ocho entre Riba-roja y Paterna en dirección Alicante.

Unas obras en la A-3 mantienen un carril cortado a la altura de Chiva, lo que causa circulación lenta pero sin grandes retenciones.

Carril cortado en la A-3 en Godelleta

Carril cortado en la A-3 en Godelleta / DGT

Corte total de la AP-7

Un accidente entre tres camiones, que no ha causado víctimas mortales, corta desde la una de la madrugada de este viernes la AP-7 a su paso por Castellón ciudad, y se ha establecido el desvío de la circulación por la N-340, según informa la Dirección General de Tráfico.

Los servicios sanitarios atendieron a un hombre de 47 años por politraumatismo y a otro, de 46, por policontusiones. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón en ambulancia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El desvío se ha activado en un tramo de 6 kilómetros entre las salidas de Castellón Norte y Castellón Sur desde la hora en que se ha producido el accidente.

TEMAS

