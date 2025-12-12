Tráfico
Un accidente en la pista de Silla corta un carril y produce ocho kilómetros de retenciones en la entrada a València
Una colisión entre tres camiones ha mantenido cerrada la AP-7 en Castellón durante toda la noche
Un alcance dificulta la entrada a València por la V-31 en el entorno de Sedaví, debido al corte del carril derecho, y a las 8 de la mañana la retención alcanza los ocho kilómetros.
Además, el área metropolitana se ve afectada por el habitual tráfico de hora punta, con dos kilómetros de retención de entrada a la ciudad por la autovía de Torrent, dos kilómetros en la V-30 a la altura de Xirivella en ambos sentidos, y dos más en la entrada por la pista de Ademuz entre Patena y Burjassot. En esta misma vía se acumulan otros dos kilómetros de colas entre San Antonio de Benagéber y Paterna en diercción hacia València y otro kilómetro y medio en Paterna hacia Ademuz.
La A-7 por su parte acumula 7 kilómetros de retenciones entre Paterna y Manises en dirección hacia Barcelona y ocho entre Riba-roja y Paterna en dirección Alicante.
Unas obras en la A-3 mantienen un carril cortado a la altura de Chiva, lo que causa circulación lenta pero sin grandes retenciones.
Corte total de la AP-7
Un accidente entre tres camiones, que no ha causado víctimas mortales, corta desde la una de la madrugada de este viernes la AP-7 a su paso por Castellón ciudad, y se ha establecido el desvío de la circulación por la N-340, según informa la Dirección General de Tráfico.
Los servicios sanitarios atendieron a un hombre de 47 años por politraumatismo y a otro, de 46, por policontusiones. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón en ambulancia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El desvío se ha activado en un tramo de 6 kilómetros entre las salidas de Castellón Norte y Castellón Sur desde la hora en que se ha producido el accidente.
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé
- Errores con el Ingreso Mínimo Vital: 'Se equivoca la Seguridad Social pero me embargan a mí, que no tengo ni para comer
- ¿Por qué van los profesores valencianos a la huelga?