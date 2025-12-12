Un accidente en la pista de Silla corta un carril y produce ocho kilómetros de retenciones en la entrada a València

Un alcance dificulta la entrada a València por la V-31 en el entorno de Sedaví, debido al corte del carril derecho, y a las 8 de la mañana la retención alcanza los ocho kilómetros.

Además, el área metropolitana se ve afectada por el habitual tráfico de hora punta, con dos kilómetros de retención de entrada a la ciudad por la autovía de Torrent, dos kilómetros en la V-30 a la altura de Xirivella en ambos sentidos, y dos más en la entrada por la pista de Ademuz entre Patena y Burjassot. En esta misma vía se acumulan otros dos kilómetros de colas entre San Antonio de Benagéber y Paterna en diercción hacia València y otro kilómetro y medio en Paterna hacia Ademuz.

La A-7 por su parte acumula 7 kilómetros de retenciones entre Paterna y Manises en dirección hacia Barcelona y ocho entre Riba-roja y Paterna en dirección Alicante.

Unas obras en la A-3 mantienen un carril cortado a la altura de Chiva, lo que causa circulación lenta pero sin grandes retenciones.

Carril cortado en la A-3 en Godelleta / DGT

Corte total de la AP-7

Un accidente entre tres camiones, que no ha causado víctimas mortales, corta desde la una de la madrugada de este viernes la AP-7 a su paso por Castellón ciudad, y se ha establecido el desvío de la circulación por la N-340, según informa la Dirección General de Tráfico.

Los servicios sanitarios atendieron a un hombre de 47 años por politraumatismo y a otro, de 46, por policontusiones. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón en ambulancia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El desvío se ha activado en un tramo de 6 kilómetros entre las salidas de Castellón Norte y Castellón Sur desde la hora en que se ha producido el accidente.