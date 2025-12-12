Berlanga, expresidente de Enusa y afín a Ábalos, investigado en la trama en torno a Cerdán
El PSPV suspende de militancia cautelarmente al exdirigente socialista a la espera de las investigaciones de la UCO
El expresidente de Enusa, el valenciano José Vicente Berlanga, se encuentra investigado en la causa que ha provocado la detención esta misma semana del expresidente del SEPI Vicente Fernández Garrido, de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar 2000. Esta imputación ha provocado que el PSPV haya abierto en coordinación con Ferraz un expediente de manera cautelar así como ha solicitado, también de manera cautelar hasta que se aclare la situación, la suspensión de militancia.
Berlanga presidió Enusa, la empresa pública encargada de proporcionar uranio para las centrales nucleares españolas, entre 2018 y 2021, gracias a su conexión con José Luis Ábalos, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, de quien ha sido uno de sus principales aliados en tierras valencianas. Es por ese paso por Enusa por el que aparece investigado dentro de una causa que todavía se mantiene bajo secreto de sumario. Se da la circunstancia de que Leire Díez fue responsable de Comunicación en Enusa entre 2018 y 2021.
La operación desarrollada desde el pasado miércoles por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil amplía así las sospechas de corrupción a otras tres empresas públicas dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez: Sepides, Mercasa y Enusa. Todas ellas han sido registradas por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que esta semana se encuentra en funciones de guardia, informa Ángeles Vázquez.
Es por esta presunta trama de corrupción por la que Berlanga está siendo investigado, aunque a diferencia de los citados Díez, Alonso y Fernández, no ha sido de momento detenido. Esta imputación ha provocado que el PSPV le haya suspendido cautelarmente de militancia a la espera de ver cómo evolucionan las investigaciones que realice la Guardia Civil.
Berlanga ha sido uno de los afines a Ábalos en tierras valencianas hasta la caída en desgracia del exministro. Marido de una concejala socialista de Moncada, donde reside, el expresidente de Enusa se había acercado, igual que otros dirigentes anteriormente próximos a Ábalos, a Carlos Fernández Bielsa, hoy secretario general de la provincia de Valencia.
Es más, Bielsa incorporó a Berlanga a la ejecutiva provincial en junio de 2024 como secretario de Relaciones Políticas. También se le concedió una comisión de servicios en el Ayuntamiento de Mislata hasta el pasado septiembre cuando ha regresado a su plaza de funcionario A1 en el servicio Labora de la Generalitat.
