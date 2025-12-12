Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia

Emilia, la borrasca de gran impacto que afectará este fin de semana a la Comunitat Valenciana, ya está formada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado las alertas para estos próximos días en Valencia y Alicante, donde se espera que deje las lluvias más importantes con cantidades que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Lo peor llegará en principio el domingo 14 de diciembre, cuando "las precipitaciones serán generalizadas, sobre todo en la mitad sur de la provincia de Valencia", donde habrá alerta naranja por lluvias fuertes, según la advertencia lanzada ya por la Aemet. Los chubascos también alcanzarán el litoral de Alicante, aunque en este caso se espera menos agua y la alerta será de nivel amarillo por precipitaciones que pueden superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Por qué lloverá tanto en Valencia

La borrasca Emilia, que tras su desplazamiento se asentará entre Canarias y el golfo de Cádiz durante varias jornadas, provocará "un temporal de viento, oleaje y lluvias intensas" en varios puntos de España. Afectará especialmente a las islas Canarias, donde se anuncian lluvias importantes acompañadas de tormenta y granizo, así como mala mar y fuertes rachas de viento, entre otros fenómenos meteorológicos.

Aunque la influencia de la borrasca se dejará sentir en la Comunitat Valenciana desde el viernes, no será hasta el domingo cuando se produzca un notable incremento de la inestabilidad en el territorio. La Aemet ha emitido un aviso especial con motivo de la llegada de Emilia en el que señala que, durante toda esa jornada, se podrán registrar "acumulados significativos" de agua debido al predominio de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo, vientos que arrastrarán consigo mucha humedad y que pueden originar "precipitaciones fuertes o muy fuertes".

Y es que, asociada a la borrasca Emilia, se descolgará una DANA que se desplazará hacia el noreste de la península y que, al encontrarse con esos vientos húmedos de levante, es muy probable que provoque lluvias intensas y persistentes en buena parte del área mediterránea. Según el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias podrán ir acompañadas de tormentas y afectarán a "la provincia de Valencia, Murcia, sureste de Castilla La Mancha y puntos del extremo oriental de Andalucía".

No obstante, debido al movimiento errático de este embolsamiento de aire frío en altura, la situación de la DANA puede cambiar con respecto a las actuales previsiones, lo que generaría cambios en las áreas más afectadas el domingo por las lluvias o en la intensidad de las precipitaciones que se anuncian. Todo dependerá, así, de si la DANA sigue el rumbo que esperan los meteorólogos o, por el contrario, se desplaza hacia otras zonas.

Qué nos espera el domingo en Valencia

Pese a que lo peor se anuncia el domingo en Valencia, las precipitaciones estarán presentes en la Comunitat Valenciana desde mucho antes. En concreto, para el sábado 13 de diciembre, la Aemet vaticina "cielos muy nubosos, con lluvias débiles o moderadas que pueden ser localmente persistentes en el sur de Valencia y el norte de Alicante". En el resto del territorio podrían registrarse chubascos "más débiles y dispersos".

Para el domingo 14 de diciembre, la previsión meteorológica de la Aemet en Valencia anuncia lluvias "localmente fuertes y persistentes en el litoral sur", donde podrían caer más de 40 litros cuadrados en apenas unos minutos, así como en la costa norte de Alicante. Los chubascos "pueden ir acompañados de tormenta". La jornada amanecerá con cielos "muy nubosos o cubiertos" y las precipitaciones "avanzarán de sur a norte"; en principio serán de carácter débil o moderado, a excepción del sur de Valencia, donde se anuncian chaparrones "localmente fuertes y persistentes".

El tiempo en València ciudad para los próximos días, según la previsión de la Aemet. / Aemet

En la ciudad de València, las lluvias podrían comenzar en la tarde del viernes e incrementarse conforme avance el fin de semana, aunque la Agencia Estatal de Meteorología considera que no serán de gran importancia. A partir del fin de semana, las precipitaciones estarán prácticamente aseguradas en la capital del Túria y, en la tarde del domingo, podrían llegar acompañadas de tormentas.