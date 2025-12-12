Un 'detox' digital en la montaña: los 69 pueblos de la Comunitat Valenciana con espacios “sin cobertura"

Un paraje natural, en las montañas, lejos del ruido y de la contaminación de las grandes ciudades... y también de móviles, tablets, relojes inteligentes y cualquier dispositivo que se conecte a internet o a una red móvil. Es la receta que ofrecen los 69 pueblos de la Comunitat Valenciana para los jóvenes que quieren pasar unos días de desconexión.

La iniciativa, que forma parte del proyecto Refugios Bien de Altura: espacios sin cobertura y está impulsada por la Asociación Española de Municipios de Montaña (EsMontañas), convierte albergues municipales y espacios de acogida rural en pueblos de todo el país en entornos de desconexión digital voluntaria. “Los pueblos de montaña ofrecen un entorno en el que parar, convivir y recuperar rutinas sin pantallas. La Comunitat Valenciana aporta una red muy valiosa de municipios que refuerzan esta iniciativa”, señalan desde EsMontañas. “Son espacios liberados voluntariamente de cobertura, pero sí con el tiempo para estar juntos. Aquí los jóvenes vuelven a hablar, a dormir bien y a compartir”, explican.

Uno de los refugios del programa de pueblos sin cobertura para jóvenes / Levante-EMV

Una rutina demasiado pegada a las pantallas

Según los datos que ofrece la Asociación, alrededor del 20% de los estudiantes de entre 14 y 18 años muestra un uso problemático del móvil y las redes sociales. El diseño del programa incorpora aportaciones de grupos universitarios especializados en bienestar, calidad de vida y entorno, como el grupo Armaqol de la Universitat de València, que suma análisis científico sobre el impacto del entorno natural en el bienestar emocional. Los informes indican que dejar las redes sociales durante periodos breves, de tres a siete días, se asocia con mejoras en bienestar emocional y descanso en la población joven, señalan desde EsMontañas.

“Luchamos contra la dependencia de la tecnología móvil y sus problemas asociados -ansiedad, depresión, falta de autoestima o insomnio, entre otros- poniendo a disposición de jóvenes y adolescentes un refugio emocional en campamentos, excursiones, escapadas y actividades enfocadas a su bienestar”, explican, y añaden que “los pueblos de montaña ofrecemos algo muy sencillo y muy necesario: tiempo sin pantallas y vida compartida”.

Estos son los 69 pueblos valencianos "sin cobertura"

La Comunitat Valenciana aporta un total de 69 municipios a la red Refugios Bien de Altura, con presencia en sus tres provincias. En la de Valencia, 39 municipios: Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de los Olmos, Benagéber, Bicorp, Bocairent, Bolbaite, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Catadau, Chella, Chulilla, Cofrentes, Domeño, Dos Aguas, Enguera, Gestalgar, Higueruelas, Jalance, Jarafuel, Llíria, Llombai, Marines Viejo, Millares, Moixent, Navarrés, Olocau, Paterna, Quesa, Requena, Sinarcas, Titaguas, Tous, Tuéjar, Utiel, Vallada y Yátova. Seis de la provincia de Alicante: Altea, Beneixama, Calp, Gaianes, Ibi y Pego. Y en Castellón, 24 municipios: Argelita, Bejís, Castellfort, Caudiel, Chodos, Cinctorres, Cirat, Espadilla, Forcall, Jérica, La Mata, La Pobla de Benifassà, Montán, Morella, Portell de Morella, Puebla de Arenoso, Sacañet, Sueras, Soneja, Teresa, Todolella, Toga, Torrechiva y Viver.