El jefe de gabinete de Mazón sobre el tono de sus mensajes: "No soy machista. Si [la delegada del Gobierno] hubiera sido hombre hubiera dicho chico"

Una de las cuestiones más criticadas al jefe de gabinete de Carlos Mazón es el tono condescendiente y de superioridad con el que hablaba a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en los mensajes que le envió la tarde del 29 de octubre de 2024. Incluso al referirse a la delegada del Gobierno, Salomé Pradas, que asistió de forma telemática al Cecopi del día de la dana. ""Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada. Calma", escribió José Manuel Cuenca, el exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat.

Un tono por el que se han interesado en sus preguntas tanto la jueza como el fiscal de la dana. "Usted es secretario autonómico, ¿en calidad de qué recibía toda la información el día de la dana? esa información en calidad de que la recibe? Parece que sea usted el vicepresidente y el segundo de abordo, en un día de tanta importancia en la toma de decisiones", ha deslizado el fiscal durante el interrogatorio.

De hecho, cuando intentaba que Pradas descartara el confinamiento de la población, es cuando Cuenca menciona que para un confinamiento hace falta decretar un "estado alarma, que es competencia de "la chica que tienes al lado". A lo que José Manuel Cuenca ha contestado: "Yo no soy machista, si hubiera sido hombre hubiera dicho chico. Yo en ese momento entiendo que ante esa medida algo tendrían que decir, pero por la pandemia, no porque tenga conocimiento jurídicos, ni doy orden, ni instrucción".

La declaración del jefe de gabinete de Mazón se ha retomado tras el receso acordado, después de que la abogada Míriam Salmerón, que representa a la Associació de víctimes de la dana 29 d'Octubre de 2024 ha pedido en el transcurso del interrogatorio que el testigo pase a estar imputado. Una petición a la que se han adherido algunos abogados, pero a la que se han opuesto otros letrados, el Ministerio Fiscal y la misma jueza Nuria Ruiz Tobarra. Ambos consideran que, desde el punto de vista normativo, el jefe de gabinete de Mazón, secretario autonómico en aquel momento, no tiene competencia en la gestión de la emergencia, que recae en los responsables de la Conselleria de Justicia e Interior. La jueza de la dana ha descartado la petición ya que, ha expresado según fuentes conocedoras del interrogatorio, que las inferencias o mensajes que envió a la consellera y mando único no supone que Cuenca tuviera ningún poder de decisión en las medidas de protección a la población que pudieron aportarse. Y Pradas podía negarse a seguir sus órdenes o consejos.

La letrada Salmerón ha justificado su petición porque los mensajes que Cuenca envió a Salomé Pradas suponen una "sospecha formal suficiente de su implicación enlos hechos que se investigan: el retraso y la negligencia e imprudencia grave en el envío del mensaje Es Alert". La petición ha provocado que se haya decidido hacer un receso en la declaración de José Manuel Cuenca.

El jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, asegura en su segunda declaración ante la jueza y el fiscal de la dana en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que los mensajes de whatsapp en los que da órdenes a la entonces consellera y mando único de la emergencia, Salomé Pradas, están "descontextualizados". Según fuentes conocedoras de su declaración Cuenca insiste en que él no le propuso medidas a la consellera sino que "expresé dudas jurídicas".

El jefe de gabinete, en un interrogatorio que está siendo muy tenso, según fuentes presenciales, también ha negado que diera órdenes del entocnes presidente de la Generalitat Carlos Mazón a la consellera de Pradas, como se desprende de los mensajes entregados a la causa de la dana por la exconsellera.

José Manuel Cuenca ha justificado el intercambio de mensajes sobre el confinamiento que intercambió con Salomé Pradas en que él le aconsejó hablar con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, (citado a declarar el 22 de enero) porque si los mensajes a la población, los Es Alert de las 20.11 y de las 20.57 horas, incluían el mensaje de "permanezcan en sus casas" podía "suponer un confinamiento" y eso planteaba dudas jurídicas.

Aunque las preguntas de la jueza Nuria Ruiz Tobarra al testigo han sido muy directas. "Usted le daba instrucciones a la consellera. Si usted es un inferior a la conselera, las órdenes que le daba son del president". Un extremo que el jefe de gabinete ha negado, a pesar de que la magistrada ha leído en voz alta los mensajes intercambiados con Pradas. "Eso es falso", ha asegurado rotundo. "A mi nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera".

Los antecedentes de su segunda declaración

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra volvió a citar al jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, tras revelarse las órdenes que daba a la exconsellera Salomé Pradas el 29-O, tal como se desprende de los mensajes entregados por la extitular de Justicia e Interior, la semana pasada. La jueza de la dana adoptó esta decisión en una providencia en la que asegura que "a la vista de los mensajes de whatsapp aportados por la defensa de la investigada Salomé Pradas, mediante escrito de fecha de 5 de diciembre de 2025, cítese nuevamente y a la mayor brevedad al testigo José Manuel Cuenca, a fin de recibirle nueva declaración testifical ante este juzgado".

Unos mensajes que acorralan al jefe de gabinete de Carlos Mazón ya que la información que facilitó como testigo en sede judicial, donde está obligado a decir verdad, se dan de bruces con sus afirmaciones en los mensajes que intercambió José Manuel Cuenca con la entonces consellera y mando único de la emergencia, Salomé Pradas, o con su subordinada, la directora general de la secretaría del Gabinete del President el 29 de octubre de 2024 Pilar Montes Torregrosa (ahora directora general de Relaciones Institucionales), desvelados ayer.

El jefe de gabinete de Mazón llega a los juzgados de Catarroja para declarar por segunda vez / Francisco Calabuig

"Presa con riesgo de reventar"

En su declaración del 26 de noviembre, José Manuel Cuenca Ais declaró a la jueza que "no habló con Pradas sobre el envío del Es-Alert", según la transcripción de su declaración notificada ayer en la causa de la dana. El jefe de gabinete sólo admitió que "mantuvo unos mensajes con la señora Pradas, porque le hizo una consulta sobre la opción de confinar, que parece que se lo estaban planteando, porque había una presa con riesgo de reventar, y le hace el traslado sobre la competencia, que no sabía si era suya o de delegación. El declarante le dijo que él era periodista, que hablara con Cayetano García (entonces secretario autonómico de Presidencia), que era la persona que jurídicamente podía resolver esa duda, que no hablo más con ella hasta el día siguiente que se vieron en l'Eliana y no hablaron sobre la posibilidad de envío de Es-Alert.

Primera contradicción: se desmarcó del Es Alert

Una versión que se da de bruces con lo que dijo realmente en los mensajes enviados a Pradas. "Salo, de confinar nada, por favor", llego a decirle el secretario autonómico a la consellera, que advertía de la grave situación que se vivía en la provincia de València poco antes de las 20 horas del 29 de octubre, cuando intercambian estos mensajes. La consellera le responde que están "en ello", en referencia al envío de mensajes. "Estamos en ello. Confinamiento áreas afectadas. Y alejamiento (subir plantas) unos cuantos municipios". Una respuesta que encendió al jefe de gabinete de Mazón. "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma", le asegura Cuenca, al desconocer que el plan de inundaciones sí prevé el confinamiento en caso de emergencia. Y es lo que le responde Pradas. "Sí. Pero confinamiento podemos decretar por ley de emergencias". El secretario autonómico del gabinete del President insistió en despejar la idea del confinamiento a través de mensajes a Pradas. "Llévate aço del cap per favor (sic). Tranquila che", asegura mezclando el castellano y el valenciano. "Ja aplega el presi", informa a la consellera de Justicia e Interior, pasadas las 20 horas del 29 de octubre de 2024.

"La gestión de emergencias no es política"

Al contrario, Cuenca aseguró a la jueza de la dana que "la gestión de las emergencias no es política, se basa en una cuestión puramente técnica, un criterio técnico". Por tanto, a un jefe de gabinete como él "me informan cuando quieren hablar con el presidente, la señora Pradas o el señor Juan Carlos Valderrama (actual conseller de Emergencias) o en su día Elisa Núñez (la consellera de Emergencias de Vox), me dicen: 'Oye, hay un incendio, hemos evacuado', pero jamás se nos solicita ningún tipo de opinión ni se nos consulta nada, cosa que meparece normal porque la gestión "es técnica". Una perfecta teoria política que defendió en el juzgado después de haber exigido a la consellera Salomé Pradas "confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar, pero no toda la provincia", según respondió a Pradas sobre la idea de pedir en el Es Alert a la ciudadanía que "permanecieran en sus casas".

Segunda contradicción: omite que sabía el fallecido de Utiel

Sobre la posible asistencia a Utiel, que tenía pensado para Mazón, esa tarde, Cuenca explicó que "le parecía interesante cuando acabara el Cecopi que ambos pudieran hacer una visita a la zona de Utiel". Para organizar esa visita, el presidente y la consellera tienen coche oficial y entiende que si saben a qué hora van a salir pues se llama a los coches y dicen: 'Oye, que venga el coche y me recoja que nos vamos a Utiel'". Era una "prospección mía de la idoneidad, siempre que se pudiera acceder a la zona, de que el presidente pudiera ir en compañía de la consellera, al PMA [puesto de mando avanzado]…" Una idea que "quedaba a la espera de que concluya el Cecopi , y ya están hablando la consellera y el presidente y el presidente de la diputación, él lanza la idea, le parece interesante, pero ya no se habla más de eso".

Cuenca omite en su declaración que conocía desde las 16.28 hora que había, al menos, un fallecido en Utiel (donde hubo seis víctimas mortales). "Nos informan de un fallecido en Utiel", advirtió Pradas a Cuenca. El jefe de gabinete reenvió entonces a la consellera a las 16.43 un mensaje de Carlos Mazón, que escribó desde el restaurante "El Ventorro". "Igual a las 19 hrs (sic) vamos a 112". Mensaje que Cuenca identifica como escrito por el "presi". "Perfecte", responde Salomé Pradas a las 16.47 horas, doce minutos antes de iniciarse el Cecopi.

Sobre el envío del Es Alert, el jefe de gabinete de Mazón aseguró que tuvo "conocimiento del Es-Alert cuando lo recibo en mi teléfono móvil". En ningún momento antes había tenido conocimiento de que se iba a enviar, y cuando lo recibió no llamó a nadie, se quedó sorprendido, porque él ya sabía algo sobre el posible confinamiento, le habían dicho que había un problema con una presa, pues entendía que era un aviso por eso. No llamó a Pradas ni a Mazón, no llamó a nadie. Él no recibió WhatsApp sobre Picanya, Paiporta ni otras zonas, no recibió nada", aseguró, a pesar de haber sido informado de un fallecido en Utiel.

En respuesta al abogado de Mai Més, Joan Bertomeu, que ejerce la acusación popular y particular, también negó que supiera el 29 de octubre de la existencia de fallecidos. "A la mañana siguiente, muy avanzada la madrugada, me enteré que hay muertos, me ntera porque me lo comentaría alguien de emergencias o de la conselleria, no recuerda quién".

"Hay un problema en el metro"

Según Cuenca, la siguiente conversación que mantiene con el presidente es “¿dónde estás? Que me voy a acercar a l'Eliana (donde llegaría a las 20.28 horas) con Josep Lanuza porque hay un problema con el metro”, lo que revela la falta de información que tenía el presidente de la Generalitat en el momento más grave de la tragedia, que acabó con la vida de 230 personas.

Tercera contradicción: el motivo del viaje a la Costera

Otra contradicción con lo declarado en el juzgado de Catarroja, es el motivo de su viaje a la Costera, el día de la dana. Según dijo en el juzgado se desplazó "tanto a Xàtiva y a Benigànim, por asuntos personales, nada que ver con el Consell". Aunque hoy mismo se ha sabido que dijo a su subordinada, Pilar Montes Torregrosa, que había viajado por "un tema de partido". Un viaje que, fuera cual fuera el motivo, el jefe de gabinete de Carlos Mazón hizo en plena alerta roja (decretada desde las 7.36 horas de la madrugada en el litoral sur, que afectaba a la Ribera, y que se extendió a las 9.41 horas al litoral norte de la provincia de València, donde están incluidos los municipios del barranco del Poyo). Según declaró en sede judicial, fue Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia entonces, quien "hacia las 14.15-14.30 le llevó en su coche hacia Xàtiva y Benigánim. Sobre las 15h pasó por la zona de Catadau, Alginet" y no detectó nada. "Llego inicialmente a Benigànim, llegó sobre las 15.15-15.30h, y luego ya se fue a Xàtiva".

Otra contradicción con Pradas: niega haberle ordenado no molestar a Mazón

También negó haber pedido a Salomé Pradas que no molestara a Carlos Mazón, porque estaba en actos. A preguntas del letrado Joan Comorera, de la Fetap-CGT, Cuenca aseguró que "no le comenté a la señora Pradas que cualquier novedad que se produjera me la comentará antes a mi que al señor Mazón". Al contrario de lo que dijo la exconsellera en su entrevista en La Sexta: que recibió órdenes de no molestar a Mazón.