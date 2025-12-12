Los médicos elevan la presión con una manifestación hoy en València para cerrar la huelga

Los médicos han dicho basta y reclaman mejoras en sus condiciones laborales. Después de tres días en huelga en toda España, con un alto seguimiento, los facultativos valencianos elevan la presión hacia la ministra Mónica García para reclamarle un Estatuto Marco propio -hay algunas demanda, también, para el conseller Marciano Gómez- con una manifestación convocada a las 19 horas con inicio en la plaza San Agustín y final frente a la Delegación del Gobierno. Allí se concentraron en las dos huelgas anteriores, la de junio y la de octubre, celebradas en menos de seis meses.

Los médicos se concentran en la Delegación del Gobierno en octubre. / Fernando Bustamante

"No podemos seguir viendo una media de 50 o 60 pacientes diarios en Atención Primaria porque, al final, caemos y está en riesgo la salud de todos: de los pacientes y al nuestra propia", reivindicaba este jueves María Pilar Valero, la secretaria provincial de CESM, el sindicato convocante. Entre otras reclamaciones, piden que las horas de guardia no se sigan pagando por debajo de la hora ordinaria y que tributen para la jubilación.

Así va la negociación

Los facultativos consideran que García no les ofrece la posibilidad de tener "voz propia" en la negociación al compartir espacio con el resto de categorías profesionales y, por eso, piden un estatuto propio, algo que, en principio, la de Sumar se niega a darles, como explicaba recientemente en un hilo de X, en el que aseguraba haber abordado la mayoría de las peticiones de sus compañeros de profesión.

Tras el alto seguimiento que ha tenido el mayor parón de médicos en España en los últimos 30 años (en la Comunitat Valenciana, el 80 % de los médicos que podían hacer huelga, se han sumado, pese a los "servicios mínimos abusivos" para CESM), la cartera de Mónica García ha decidido abrirse a la negociación con el Comité de Huelga y, ayer, mantuvo una reunión, durante la cual se abrió a negociar; hay una próxima reunión convocada para el próximo 17 de diciembre.

Balance "positivo" de la huelga de médicos

El seguimiento de la huelga está siendo del 80 % en el conjunto de la sanidad valenciana, según los datos de CESM. Sanidad reduce esos números porque hace balance sobre el total de la plantilla: martes y miércoles fueron del 15 % y este jueves se incrementó hasta el 16,04 % en toda la autonomía. Pese a ello, Valero calificaba la movilización de "muy positiva" porque "ha habido la voluntad de participar, pese a los servicios mínimos abusivos". Estos han sido del 100 % en los servicios esenciales y Urgencias de Primaria y del 50 % en el resto de servicios, centros de salud y consultas externas, donde el paro se está notando más. En el primer día de huelga, desde CESM criticaban que había más gente trabajando durante el paro que en los días de vacaciones de Navidad.

La semana se cerrará con casi 60.000 cancelaciones provocadas por la vaga, lo que obligará a la Conselleria de Sanidad a reprogramar estas citas en un sistema ya de por sí saturado. "Si la población no nota el paro, no puede entender nuestras reivindicaciones -, explicaba Valero-. Solo queremos mejorar nuestras condiciones, trabajar en condiciones y ofrecer una asistencia de calidad".