Sanidad
Los médicos elevan la presión con una manifestación hoy en València para cerrar la huelga
La marcha finalizará en el Palau del Temple para pedir al Ejecutivo un Estatuto Marco propio donde "tener voz individual" para negociar sus condiciones laborales
Los médicos han dicho basta y reclaman mejoras en sus condiciones laborales. Después de tres días en huelga en toda España, con un alto seguimiento, los facultativos valencianos elevan la presión hacia la ministra Mónica García para reclamarle un Estatuto Marco propio -hay algunas demanda, también, para el conseller Marciano Gómez- con una manifestación convocada a las 19 horas con inicio en la plaza San Agustín y final frente a la Delegación del Gobierno. Allí se concentraron en las dos huelgas anteriores, la de junio y la de octubre, celebradas en menos de seis meses.
"No podemos seguir viendo una media de 50 o 60 pacientes diarios en Atención Primaria porque, al final, caemos y está en riesgo la salud de todos: de los pacientes y al nuestra propia", reivindicaba este jueves María Pilar Valero, la secretaria provincial de CESM, el sindicato convocante. Entre otras reclamaciones, piden que las horas de guardia no se sigan pagando por debajo de la hora ordinaria y que tributen para la jubilación.
Así va la negociación
Los facultativos consideran que García no les ofrece la posibilidad de tener "voz propia" en la negociación al compartir espacio con el resto de categorías profesionales y, por eso, piden un estatuto propio, algo que, en principio, la de Sumar se niega a darles, como explicaba recientemente en un hilo de X, en el que aseguraba haber abordado la mayoría de las peticiones de sus compañeros de profesión.
Tras el alto seguimiento que ha tenido el mayor parón de médicos en España en los últimos 30 años (en la Comunitat Valenciana, el 80 % de los médicos que podían hacer huelga, se han sumado, pese a los "servicios mínimos abusivos" para CESM), la cartera de Mónica García ha decidido abrirse a la negociación con el Comité de Huelga y, ayer, mantuvo una reunión, durante la cual se abrió a negociar; hay una próxima reunión convocada para el próximo 17 de diciembre.
Balance "positivo" de la huelga de médicos
El seguimiento de la huelga está siendo del 80 % en el conjunto de la sanidad valenciana, según los datos de CESM. Sanidad reduce esos números porque hace balance sobre el total de la plantilla: martes y miércoles fueron del 15 % y este jueves se incrementó hasta el 16,04 % en toda la autonomía. Pese a ello, Valero calificaba la movilización de "muy positiva" porque "ha habido la voluntad de participar, pese a los servicios mínimos abusivos". Estos han sido del 100 % en los servicios esenciales y Urgencias de Primaria y del 50 % en el resto de servicios, centros de salud y consultas externas, donde el paro se está notando más. En el primer día de huelga, desde CESM criticaban que había más gente trabajando durante el paro que en los días de vacaciones de Navidad.
La semana se cerrará con casi 60.000 cancelaciones provocadas por la vaga, lo que obligará a la Conselleria de Sanidad a reprogramar estas citas en un sistema ya de por sí saturado. "Si la población no nota el paro, no puede entender nuestras reivindicaciones -, explicaba Valero-. Solo queremos mejorar nuestras condiciones, trabajar en condiciones y ofrecer una asistencia de calidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó para quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por tipo y 'aquest' por este
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé
- El Es Alert de las 20.11 horas se retrasó por el debate sobre confinar a la población y porque los políticos pidieron avisar antes a los alcaldes del Magro