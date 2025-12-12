Sanidad deberá reprogramar más de 60.000 citas canceladas por la huelga de médicos

La huelga de médicos cierra este viernes sus cuatro jornadas con un seguimiento creciente en cada jornada. Si el martes, el primer día de paro convocado, el 15 % de los médicos no acudieron a trabajar, según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad, y el jueves se elevó al 16,04 %; este viernes, la cifra ha crecido hasta el 17,12 % en toda la Comunitat Valenciana. El dato oficial de la Generalitat Valenciana es sobre el total de la plantilla, pero según CESM -el sindicato convocante, que ha criticado los "servicios mínimos abusivos"- el seguimiento ha rozado el 90 % en los hospitales y el 75 % en los centros de salud, si solo se tiene en cuenta al personal facultativo que podía hacer huelga.

A falta de los datos oficiales, el paro médico -terminará por todo lo alto con una manifestación este viernes por el centro de València, en un acto para elevar la presión hacia el Ministerio de Sanidad- acumula más de 60.000 citas canceladas y que necesitarán ser reprogramadas. El primer día de la huelga, fuentes oficiales de Sanidad cifraron en 14.000 las citas pospuestas, de ellas más de 200 cirugías, por lo que de extrapolar la cifra a los tres días restantes, se superarán las 60.000 cancelaciones. El reto será ahora darles una nueva fecha.

Médicos en huelga frente al hospital Clínico de València en el tercer día del paro / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Significa que Sanidad deberá buscar ahora solución a la cancelación de todas esas citas pospuestas, en un sistema con una saturación relevante porque la lista quirúrgica suma más de 68.000 pacientes esperando y la de consultas supera las 440.000 personas, según los últimos datos oficiales difundidos por la Generalitat y el Ministerio de Sanidad. En los ambulatorios, con la gripe en fase 'explosiva', la demora ya supera las dos semanas en muchos centros de salud.

Cuándo se reprogramarán

Entonces, ¿qué ocurre con todos esos pacientes? ¿Cuándo se les reprogramará su cita cancelada? A nadie se le escapa que puede convertirse en un problema para el departamento de Marciano Gómez porque el sistema sanitario está al límite y porque, además, los meses de diciembre y enero suelen ser los de mayor presión asistencial. Fuentes oficiales explican que se "reprogramarán de manera progresiva" y que la lógica dicta que la búsqueda de una fecha se debe "compatibilizar con la actividad ya planificada y prevista anteriormente para los próximos meses". Es decir que se irán dando citas en los huecos que surjan, pero sin una fecha límite en el horizonte.

Según ha publicado CESM en sus redes sociales, las órdenes de la dirección general de Atención Primaria estipula que "los pacientes descitados con motivo de la huelga, se le sdebe dar cita durante la próxima semana, no se puede demorar más allá del 20 de diciembre". Esta decisión no ha gustado al sindicato que pide "la retirada inmediata" de esta instrucción, con la amenaza de emprender "las medidas legales que considere oportunas".

Además del crecimiento de la presión asistencial, las Navidades tampoco ayudan a solucionar este problema generado por la huelga porque el personal dispone de días de vacaciones coincidiendo con las diferentes festividades, por lo que todo invita a pensar que la reprogramación no se podrá afrontar en serio hasta el mes de enero, si es que el pico de gripe lo permite. Cabe recordar que, durante la primera semana de diciembre, la incidencia se ha situado en 1.192,5 casos por cada 100.000 habitantes, superando los peores registros del invierno pasado, cuando aun la temporada de virus respiratorios aún no está en su peor momento. Suele producirse después de la Navidad cuando se disparan las reuniones sociales en espacios cerrados.

Diferencia de la curva de incidencia de gripe entre el año 2025 y el 2024. / GVA

La Generalitat señala a García

La Conselleria de Sanidad está aprovechando la huelga de médicos -la tercera en un año para pedir un Estatuto marco propio al ministerio- para criticar la "nefasta" gestión de la ministra Mónica García en la negociación del nuevo estatuto marco, que está generando "un perjuicio para los pacientes de la sanidad valenciana". "Lejos de dialogar con las partes implicadas -, prosiguen- ha provocado el mayor conflicto sanitario a nivel nacional de los últimos años". Este jueves, García se reunirá con los convocantes del paro para tratar de acercar posturas.

A nadie se le escapa que, además de protestar contra el Ejecutivo, los médicos valencianos -y el sindicato CESM en concreto- se han sumado a la huelga también para protestar por el retraso en la implantación de las 35 horas en la sanidad valenciana; una promesa del conseller Marciano Gómez en campaña electoral que sigue sin cumplir.