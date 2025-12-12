El profesorado presiona con su primera huelga al Consell ante un calendario repleto de paros

La nueva consellera de Educación, Maria del Carmen Ortí, hereda un departamento que es una olla a presión. Su mandato ha empezado con una huelga docente y un calendario de protestas cada mes hasta llegar a la huelga indefinida si es necesario. Unos 13.700 docentes (según Conselleria) han parado en Valencia, Castelló, Alicante y muchas comarcas de la Comunitat para exigir mejoras salariales, más medios y mejoras en colegios e institutos. Dicho de otra manera, uno de cada cinco profesores han salido a la calle.

Sin embargo, la primera reivindicación del profesorado es sencilla: hablar. Por el momento Ortí no se ha reunido oficialmente con los sindicatos, pero estos aseguran que deberá hacerlo si no quiere una huelga cada mes que incremente la presión.

Ortí también es profesora, pero sobre todo inspectora de educación durante décadas. Sus excompañeros dicen que era una experta en apagar fuegos en coles e institutos de la provincia de Valencia. La situación que se le presenta ahora, recién llegada al cargo, no es fácil de sofocar.

Las cifras de la huelga

Según datos de Conselleria de Educación la huelga ha sido secundada por 13.700 de los 70.000 docentes llamados a los paros, es decir, un 19,4%. El colectivo que más se ha movilizado ha sido Infantil con un 23 %, y el que menos las enseñanzas de régimen especial con un 5 %.

Por provincias, el mayor porcentaje de movilización está en Valencia, con 6.700 docentes que han salido a la calle para exigir mejoras de los 32.785 que trabajan. En Alicante fueron 5.500 de 27.000 y en Castellón 1.500 de los casi 10.000 docentes destinados ahí.

El día ha iniciado con concentraciones de centenares de profesores en las sedes de Conselleria de Educación de València, Castellón y Alicante a las 09:30. A las 11:30 varias comarcas han acogido también sus protestas de profesorado, y el plato fuerte del día ha llegado con la manifestación de València de las 12 de la mañana, donde han marchado 2.500 personas, según Delegación del Gobierno. La jornada de huelga ha acabado con una manifestación a las 18 horas que ha sido secundada por centenares de personas.

"Queremos que la consellera nos escuche"

"Queremos que la nueva consellera nos escuche. Tenemos los salarios congelados desde 2007 y cobramos, de media, 300 euros menos que la media estatal del profesorado. Es intolerable", criticaron los sindicatos.

La huelta educativa, convocada por Stepv, UGT, CC OO y Csif es un llamamiento a 70.000 docentes valencianos y la segunda protesta de este calibre en dos años. Los sindicatos no solo reclaman mejoras salariales, sino también frenar "los recortes a los puestos de trabajo, la degradación de los colegios e institutos y la persecución del valenciano por parte de esta conselleria".

Amparo, maestra de Infantil, explica que "llevan mucho tiempo sin pagarnos lo que nos toca, 18 años con el salario congelado. Los interinos, encima, no han cobrado aún y estamos a diciembre. Se producen bajas de profesorado y tardan tres o cuatro meses en cubrirlas mientras dejan las aulas sin profesores. Todo eso repercute en la calidad educativa", critica. Por otro lado, reivindicó que "no puede ser que todas las escuelas afectadas por la dana estén sufriendo tanto. Algunsa no tienen ni un patio en condiciones para que el alumnado pueda descansar. Hacen falta más recursos para arreglar esos coles, y por eso también nos manifestamos".

Agenda "ultra" y la herencia de Rovira

Por otro lado, los sindicatos denunciaron que "este consell está siguiendo una agenda política ultra que dice a los profesores qué pueden enseñar y de qué manera sin tener en cuenta ningún argumento educativo", criticó Kilian Cuerda, de UGT.

Marc Candela, del Stepv, también apuntó por su parte otros problemas de la educación pública como el exceso de burocracia o que "hay cientos de docentes que siguen sin cobrar la nómina desde el mes de septiembre".

"El conseller Rovira fue uno de los peores que hemos tenido. Esperemos que la nueva responsable (Maria del Carmen Ortí) tenga un talante más dialogante", espetó Candela.

Las familias criticaron que, por el momento, el relevo en la conselleria de Educación "no nos convence" ya que lo ven como "una continuidad de las políticas de Rovira".

"Durante años hemos sufrido de mala financiación, recortes al profesorado y faltas de respeto al colectivo docente. Esta huelga es el fruto de todo eso. La consellera no debería empezar su mandato con esta situación; puede sentarse a negociar o continuar con las protestas. Esta no será la última y llegaremos a la huelga general si es necesario", criticó Rubén Pacheco, presidente de la confederación de Ampas Gonzalo Anaya.

Las mejoras salariales

El director general de personal docente, Pablo Ortega, criticó hoy que durante los ocho años de Gobierno del Botànic no hubo ninguna subida salarial y tampoco huelgas, mientras que en dos años de gobierno popular ha habido dos protestas masivas. De los 1.645 centros públicos convocados a participar en la huelga, lo han hecho 1.265 (77 %).

De hecho, Ortega explicó que la última mejora salarial para el profesorado la hizo el Partido Popular y se refirió también "al esfuerzo realizado por la Conselleria para reforzar las plantillas docentes de la Comunitat Valenciana gracias a una orden que ha permitido llegar por primera vez a los 68.000 profesores, 1.500 docentes más que el año pasado”. “Esto no es una casualidad, sino el resultado de una planificación consensuada con las organizaciones sindicales que ha dado como consecuencia unas plantillas suficientes en un momento histórico muy exigente", ha apuntado.

Arranque de la manifestación en la Plaza de San Agustín / G. Sánchez

Por otro lado, Gerard Fullana, diputado de Compromís, defendió un incremento de 2.800 euros al año para el profesorado valenciano y acusó al PP de "denigrar de forma escandalosa la enseñanza durante los últimos cursos".

Las seis reivindicaciones

Las demandas del profesorado valenciano se articulan en torno a seis grandes ejes que buscan revertir los "retrocesos" de los últimos años y equiparar sus condiciones a las de otras autonomías, ya que los doscentes valencianos siguen entre los peores pagados del país. El motivo principal que enciende la mecha es la exigencia de mejoras salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Piden, en concreto, iniciar las negociaciones para ello ya que, en su opinión "no se puede tolerar que seamos el territorio con los profesores peor pagados de todo el estado".

Sin embargo, las reivindicaciones se pueden resumir en rebajar las ratios, eliminar la burocracia innecesaria, recuperar el profesorado recortado y el dinero que también se ha reducido para la construcción de centros y derogar la "ley de Libertad Educativo". Además, también reivindican algunas mejoras en la atención a la inclusión como sustituciones y coberturta de plazas, el reconocimiento profesional de los educadores y más y mejores medios para las aulas para niños y niñas con necesidades especiales.