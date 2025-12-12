Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibáñez y Marzà se quedan sin premios parlamentarios

Albero Ibañez

Albero Ibañez / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Alberto Ibáñez y Vicent Marzà, dos de los representantes de Compromís en el Congreso y el Parlamento Europeo respectivamente, se marcharon este jueves de la gala anual de los Premios Parlamentarios con ese sabor agridulce que da ser finalista, pero no el ganador. Ibáñez y Marzà optaban a dos de los premios que se repartían en la noche por parte de la Asociación de Periodistas Parlamentarios: el de mejor relación con la prensa el primero y el de mejor eurodiputado, sin embargo, se volvieron con las manos vacías.

En concreto, al diputado de Compromís (que se mantiene en el Grupo Plurinacional Sumar) le ganó en su categoría el parlamentario popular Borja Sémper, mientras que la otra nominada sin premio era la socialista Montse Mínguez. Por su parte, Marzà fue superado por el socialista Javier López. El otro finalista fue el europarlamentario del PP Nicolás Pascual de la Parte.

TEMAS

