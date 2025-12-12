Vaivén
Ibáñez y Marzà se quedan sin premios parlamentarios
Alberto Ibáñez y Vicent Marzà, dos de los representantes de Compromís en el Congreso y el Parlamento Europeo respectivamente, se marcharon este jueves de la gala anual de los Premios Parlamentarios con ese sabor agridulce que da ser finalista, pero no el ganador. Ibáñez y Marzà optaban a dos de los premios que se repartían en la noche por parte de la Asociación de Periodistas Parlamentarios: el de mejor relación con la prensa el primero y el de mejor eurodiputado, sin embargo, se volvieron con las manos vacías.
En concreto, al diputado de Compromís (que se mantiene en el Grupo Plurinacional Sumar) le ganó en su categoría el parlamentario popular Borja Sémper, mientras que la otra nominada sin premio era la socialista Montse Mínguez. Por su parte, Marzà fue superado por el socialista Javier López. El otro finalista fue el europarlamentario del PP Nicolás Pascual de la Parte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé
- Errores con el Ingreso Mínimo Vital: 'Se equivoca la Seguridad Social pero me embargan a mí, que no tengo ni para comer
- ¿Por qué van los profesores valencianos a la huelga?