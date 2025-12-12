"Es una locura y nadie mete mano": Bomberos forestales de la Generalitat denuncian el "desmantelamiento" del cuerpo

Los sindicatos de Bomberos Forestales de la Generalitat llevan años alertando del “desmantelamiento” que entienden que persigue el gobierno autonómico de este cuerpo en favor de los Consorcios Provinciales. A la pervivencia de un cuerpo de trabajadores que pertenece a cuatro convenios diferentes, y a la negación de la negociación de un nuevo convenio colectivo único para los bomberos, se suma ahora, denuncian desde CCOO, una Oferta de Empleo Público “sin la más mínima negociación”. Desde la Generalitat y desde CGT, por su parte, aseguran que todo se está negociando en el seno del Comité Intercentros, en el que están presentes todos los sindicatos. Pero no es el único problema de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias.

Desde CCOO señalan directamente a la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez. “Este modo de proceder evidencia una deriva autoritaria en la gestión del personal, en la que se toman decisiones unilaterales que afectan directamente al futuro profesional, la estabilidad y los derechos laborales de la plantilla”, denuncian. El sindicato asegura que esta actitud “no es un hecho aislado, sino la continuación de una gestión caótica y profundamente negligente en materia de recursos humanos”.

Ofertas de empleo a medida con un plazo de seis horas

No es un problema nuevo. “Como consecuencia de esta mala gestión, la Secretaría Autonómica ha adoptado decisiones que han desembocado en la suspensión del concurso de traslados, un proceso esencial para garantizar la movilidad voluntaria, la conciliación familiar y el correcto funcionamiento operativo del servicio”, denuncian. Es una paralización, “absolutamente injustificable desde el punto de vista sindical”, que “supone un perjuicio directo y evitable para cientos de profesionales”.

Dos bomberos forestales quitan lodo en una calle de Algemesí. / Levante-EMV

Tampoco es nueva, según el sindicato, la opacidad en la gestión de las ofertas de empleo. “Hemos interpuesto dos demandas porque han hecho dos ofertas de trabajo a medida, abiertas a las cinco y media o las seis de la tarde y cerradas a las doce de la noche, para puestos de jefatura”, explican fuentes de esta representación sindical. Solo seis horas o seis horas y media de plazo para prsentar candidaturas. Y ahora, añaden, la Generalitat “quiere sacar un proceso de empleo público que no cumple ningún requisito”.

Por todo ello, la sección sindical de CCOO de bomberos forestales de la Generalitat reclaman la apertura inmediata y obligada de una negociación “real” sobre la oferta de empleo, “sin imposiciones ni hechos consumados”. Además, piden “la reactivación urgente y transparente del concurso de traslados” y un cambio “radical” en la planificación y gestión de recursos humanos, “que ponga fin a la improvisación que caracteriza la actual dirección de Emergencias”.

Desde el sindicato aseguran que no permitirán que continúe este deterioro y anuncian que activarán “todas las medidas sindicales, institucionales y legales necesarias para defender los derechos de la plantilla y garantizar un servicio público de emergencias a la altura de lo que la ciudadanía exige”.

"Dos años sin abrir el melón del convenio"

Desde CGT, por su parte, confirman que se está negociando en el Comité intercentros la oferta de empleo, pero denuncian que el convenio está "totalmente paralizado". "Llevamos dos años sin abrir el melón; el anterior gerente que se fue hace un mes o dos nos propuso empezar a negociar, pero en reuniones, y le dijimos que no, que eso era materia de comisión de negociación", explican fuentes del sindicato. Denuncian que ahora la secretaria autonómica y el director general "están llevando la empresa" pública ante la falta de gerente y de director de Recursos Humanos, con materias pendientes como el ansiado convenio. "Lo necesitamos como el agua, porque hay grupos de gente procedente de tres convenios -dos de Tragsa y uno de Foresma- y de Estatuto de los Trabajadores", han insistido.

Además de suponer una "locura" para gestionar el servicio, añaden, crea agravios comparativos. "El personal administrativo y de estructura tienen condiciones aberrantes, están muy maltratados", han denunciado desde CGT. Pero el problema es más grande y está muy relacionado con la falta de personal. "En dos años la gente ha huido", lamentan fuentes del sindicato. Y mientras tanto "no sale la faena".

Denuncian que huele a "desmantelamiento"

A ambos sindicatos les preocupa que todo apunta a la voluntad de "desmantelamiento" del cuerpo. Fuentes de CGT lamentan que el personal de la SGISE continúa "subrogado" a los consorcios provinciales para la movilización de efectivos. Lamentan que los consorcios hacen "una movilización corporativista", de forma que "se llegan a enviar a emergencias unidades de bomberos provinciales que están a una hora u hora y media cuando los hay autonómicos a diez minutos". En esos agravios comparativos y en la falta de estructura y personal, denuncian desde el sindicato, "no quiere meter mano nadie".