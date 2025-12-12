Merino se despide de Hacienda con comida, regalo y 'Viva Suecia'

Ruth Merino se despidió oficialmente de la Conselleria de Hacienda en la entrega de carteras en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, un día después de conocer que no continuaría en el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, su despedida real del departamento y, sobre todo, de quienes lo han conformado en estos dos años y medio, ha sido este viernes con una comida navideña teñida por los cambios que afectarán al área que ahora dirigirá José Antonio Rovira.

Merino presidió a la francesa (es decir, en uno de los laterales de la mesa) una cita con todos los altos cargos y asesores que le han acompañado en su etapa en la Generalitat, como ha mostrado en una publicación de Instagram compartida con música de Viva Suecia. Allí han estado cargos que continúan como el secretario autonómico Eusebio Monzó o otros que dan el salto a otros departamentos como el subsecretario Carlos Gracia. La exconsellera recibió al finalizar la comida un regalo del que ha sido su equipo.