Morant pide la reversión del hospital del Vinalopó porque los pacientes no pueden "ser clientes"

La filtración del audio del CEO de Ribera Salud en Torrejón está generando toda una serie de declaraciones políticas. La última ha sido la de la ministra Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, quien ha exigido al president Pérez Llorca la reversión del departamento del Vinalopó; el hospital de Elx-Crevillent es el único que mantiene el 'modelo Alzira' después de que la actual Conselleria de Sanidad prorrogara la concesión hasta el año 2030: "El PP decidió dejarlo en manos privadas", en las mismas que han dado "órdenes en Madrid para aumentar las listas de espera y reducir pruebas para aumentar los beneficios económicos".

La petición de Morant se ha producido después de mantener una reunión con portavoces y diputados de la comarca del Vinalopó, en unas declaraciones en las que ha señalado al Partido Popular "por imponer los criterios del negocio y no de la sanidad pública", lo que tiene como coste la "degradación de los servicios" del departamento. "No podemos permitir que los pacientes pasen a ser clientes".

Además de esto, la socialista ha señalado que la Conselleria está "abandonando" el hospital General de Elx, reduciendo "las inversiones" en una estrategia premeditada para "que el ciudadano vaya a alimentar el negocio de Ribera Salud". Cabe recordar que los pacientes más rentables para una concesión son aquellos que no forman parte de su población adherida porque Sanidad paga un coste adicional por ellos.

Acto ciudadano para rodear el Hospital del Vinalopó / ED

Una auditoría

Morant ha citado a Feijóo para exigirle una "auditoría sobre este hospital", algo a lo que Sanidad se niega por el momento, según la información remitida por el departamento de Marciano Gómez a Levante-EMV después del estallido de la polémica en Torrejón. "Los valencianos ya hemos pagado suficiente dinero a ese hospital", ha añadido la socialista, a la vez que se ha comprometido "a devolver a lo público todos los hospitales privatizados por el PP"; es el único restante, cuando sea presidenta de la Generalitat.

Aunque ya lo anunció hace un año la ministra Mónica García, Morant ha recordado el compromiso del Gobierno de España de “reformar la ley para impedir que se pueda hacer una gestión privada, como la que aquí se está sufriendo, de un hospital público”. Hasta ese momento, los socialistas persistirán en "la fiscalización de los planes privatizadores de Pérez Llorca y Marciano Gómez”.

Al titular de Sanidad también ha dirigido sus críticas la socialista, a quien ha señalado por "estar en un círculo de negocio con la sanidad", tras conocerse que Ribera Salud ha comprado la clínica de Benidorm que dirige su hermano.