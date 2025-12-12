El plan Endavant un año después de la dana: la mitad de las medidas iniciadas y un 7% culminado

La reconstrucción avanza y desde la Generalitat siguen midiendo el avance de las obras postdana y las actuaciones estructurales. El Plan Endavant, aprobado hace cuatro meses, ya tiene en marcha la mitad de las iniciativas que recoge (171 de las 343 que contempla), aunque solo cerca del 7% están ya completadas. Así se desprende del informe de seguimiento correspondiente al mes de noviembre elaborado por la Vicepresidencia Segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que ha presentado este viernes el vicepresidente Vicente Martínez Mus en el pleno del Consell.

En concreto, actualmente hay 171 medidas activas, de las que 27 ya se han completado y 143 continúan en desarrollo, sobre el total de 343 actuaciones previstas. Además, el vicepresidente ha avanzado que otras 32 nuevas iniciativas comenzarán antes de que finalice 2025. “Trece ya tienen día exacto”, ha dicho.

Desde la Generalitat sacan pecho de la velocidad de ejecución. Reivindican que las iniciativas activadas se han duplicado en los últimos cuatro meses, al pasar de 84 iniciativas en progreso en julio a 171 en noviembre. Además, Martínez Mus ha destacacado en la rueda de prensa del Pleno del gobierno valenciano que el número de proyectos culminados, 27, ha crecido en un 21% respecto al informe del mes anterior. En su primera entrega como vicepresidente para la Recuperación, esta ejecución ha aumentado.

Así, están ya en marcha o acabadas el 50% de las medidas del plan que competen a varias administraciones (Estado, Generalitat, Diputación y ayuntamientos), porque el plan incluye actuaciones que no dependen solo del gobierno que lo aprobó. Si se tiene en cuenta únicamente las iniciativas que son competencia exclusiva de la Generalitat, este porcentaje de trabajo terminado es ligeramente mayor, del 54%.

Damnificados y tejido económico

El plan se estructura en varios ejes estratégicos: personas, tejido empresarial y económico, medio ambiente, tejido social e infraestructuras. El primero, relativo a las personas damnificadas y afectadas, tiene 6 iniciativas completadas y 24 en curso. Entre estas, ha detallado el conseller, se han priorizado 7.500 expedientes la Renta Valenciana de Inclusión y se han llevado a cabo 58 nuevas contrataciones de personal técnico. Además, se preparan las ayudas técnicas para las personas con discapacidad afectadas por daños, con equipos electrónicos accesibles con tablets o sistemas de comunicación, entre otras cosas.

“Este eje constituye uno de los pilares fundamentales del plan y es uno de los que incide más directamente entre las personas que han sufrido las consecuencias directas de la riada”, ha señalado el vicepresidente tercero.

Por su parte, los trabajos sobre el tejido empresarial y económico avanzan, con 5 iniciativas completadas y 30 en curso. Entre estas, destaca la concesión de más de 100 millones para la reactivación de explotaciones agrarias afectadas, la reparación de 194 kilómetros de caminos rurales, el despliegue de 34 agentes de proximidad y la formación de 793 personas en empleos clave para la reconstrucción, tales como el mantenimiento e instalación de ascensores, la construcción, la electricidad y la fontanería.

Medio ambiente, infraestructuras y tejido social

Por su parte, se han completado 6 iniciativas medioambientales y 43 siguen en curso. Martínez Mus ha aludido a la retirada de más de 73.000 km3 de residuos en parques naturales y la activación de una nueva fase del plan de retirada de desechos centrada en aquellos generados por el proceso de reconstrucción. También se han restaurado 8.200 metros lineales de talanqueras en l’Albufera para proteger los sistemas dunares y se han rehabilitado 20 depósitos de agua destinados a prevención y extinción de incendios.

En cuanto al tejido social y comunitario, ya hay cuatro actuaciones completadas y 11 en curso. Entre otras, se ha culminado la reconstrucción de infraestructuras del Circuito Ricardo Tormo o la recepción de 344 expedientes administrativos de ayudas para la rehabilitación de locales de sociedades musicales y reposición de material escenográfico. El área de infraestructuras, por último, cuenta con dos iniciativas finalizadas y 32 en ejecución. En estos apartados destaca la restauración de 115 depuradoras de agua y las actuaciones en la red de carreteras, puentes y pasos dañados por realizadas por la Generalitat por importe de 75 millones.

“Dificultades” de coordinación con el Gobierno

Durante su intervención en la rueda de prensa, Martínez Mus ha lamentado “las dificultades de coordinación con la Administración General del Estado en iniciativas de responsabilidad compartida, que son más de 80”. Ha añadido que, una vez constituido el nuevo Consell y tras la reunión que mantendrán el próximo 17 de diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, espera que esa colaboración se extienda también al segundo escalón y que la Comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, acepte la invitación para reunirse que le han cursado él mismo y el Comisionado del Consell para la Recuperacion.