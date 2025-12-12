Premian a la cineasta y activista contra la prostitución Mabel Lozano

UGT Serveis Públics reconoce la trayectoria de la directora, guionista, productora de cine y escritora Mabel Lozano, activista contra la explotación sexual de mujeres y niñas. La premiada ha asegurado que la prostitución es la esclavitud, sigue existiendo y tiene nombre de mujer: “Se llama prostitución”. Con esta frase, la misma que usó en 2024 cuando recibió el Goya por su cortometraje Ava, Lozano ha cerrado su intervención tras recibir el Premi Avançant en Igualtat de UGT Serveis Públics del País Valencia, un acto que ha congregado en la Casa del Pueblo, sede de UGT en València, a numerosas autoridades y representantes del mundo de la política, el sindicalismo, el feminismo y la sociedad civil.