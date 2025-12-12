La redacción de À Punt examina a su director de informativos tras meses de conflictos

El Consell d’Informatius d’À Punt ha abierto una consulta entre la redacción para valorar la actuación de la actual dirección de informativos. Es una de las prerrogativas que tiene este ente y que llega en medio de cierta zozobra en la cadena en un cóctel donde se mezca un ambiente creciente de malestar interno de los trabajadores, críticas por algunas de las últimas coberturas de eventos destacados como la manifestación del aniversario de la dana y una posibilidad de cambio en la cúpula tras la salida de Vicente Ordaz, hasta ahora presidente del consejo de administración, y que acaba de ser nombrado secretario autonómico de Comunicación.

La marcha de Ordaz de la radiotelevisión pública obliga a que las Corts elija a un nuevo miembro de este consejo de administración. El relevo rápido sería un nuevo pacto de PP y Vox que podrían ungir así al nuevo representante (así lo contempla la ley que aprobaron ambos partidos hace año y medio) que, posteriormente, podría ser elegido presidente de la corporación por los miembros del consejo de administración. Sin embargo, las apelaciones de Juanfran Pérez Llorca al acuerdo con la izquierda podrían abrir el abanico de aspirantes.

El PSPV ha manifestado su interés en tener algún tipo de representación en un ente del que quedaron excluidos (igual que Compromís) hace un año cuando populares y voxistas pactaron los siete consejeros que se eligen en las Corts. Aquella elección activó la nueva ley impulsada por ambas formaciones y que ha acabado desencadenando una serie de cambios, empezando por la elección de Ordaz y bajando en cascada con la entrada de Francisco Aura como director general en sustitución del dimitido Alfred Costa y, posteriormente, el nombramiento de Josep Magraner, extrabajador de Canal 9 y hasta entonces en la EMT que depende del Ayuntamiento de València como director de informativos.

Ordaz comparece en comisión en las Corts como nuevo presidente de À Punt. / Miguel Ángel Montesinos

Magraner es el cargo que se somete al examen del Consell d'Informatius, un órgano de representación de la plantilla que sustituye al que había en la anterior ley. Este ha perdido margen de maniobra y competencias para influir en las decisiones de la radiotelevisión pública valenciana, antes del cambio de ley. El anterior reglamento preveía la consulta a la redacción, con carácter previo y vinculante, sobre las propuestas de la cadena para a ocupar la dirección de informativos. Con el nuevo reglamento en vigor, el consejo de administración no aceptó la continuidad de la consulta, según recuerda el órgano en una comunicación remitida a la plantilla este jueves.

"Visión clara de la redacción"

Ahora, pasados más de seis meses desde los nombramientos (periodo mínimo que estipula el reglamento), el Consell d’Informatius puede manifestar por escrito al consejo de administración su desacuerdo respecto a las jefaturas, en virtud del artículo 18 del reglamento. Por eso han abierto una consulta, que por otro lado carece de efectos prácticos según la nueva normativa. “Es probable que nos nieguen un reconocimiento oficial de los resultados, alegando la falta de previsión en el reglamento. Pero este Consell [d’Informatius] considera que, independientemente de cuales sean esos resultados, ofrecerá una visión muy clara de lo que piensa la redacción”, señala el comunicado.

Este proceso consultivo se produce horas después de que Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), autoridad audiovisual independiente y supervisora de los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana, manifestara su discrepancia ante la falta de cobertura de la manifestación contra Mazón ante el aniversario de la dana calificando esta actuación de "deficiente". Este episodio generó mucho malestar interno en la plantilla.

No ha sido un caso aislado. En los últimos meses, los cambios y la tensión político han propiciado varios conflictos internos. En este año, se han producido diversas renuncias de jefes en puestos clave; algunos cambios en posiciones sensibles, como los periodistas que cubrían la información de Presidencia, y varias apelaciones a la cláusula de conciencia, una figura que permite a los trabajadores rescindir su contrato. También se han producido bajas médicas por episodios de ansiedad ligados a la cobertura de la actualidad política.

Incluso ha habido varios conflictos entre la plantilla y la casa por episodios como la filtración a TVE de un vídeo y su audio grabado en el Cecopi el 29 de octubre, así como un posterior comunicado emitido al inicio del informativo. El choque se reprodujo por la emisión de una corrida de toros histórica la tarde en que se producía una manifestación multitudinaria en València contra Carlos Mazón, en el primer aniversario de la dana.