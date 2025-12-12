La UPV se acerca más a China: La universidad de Beihang creará cuatro laboratorios mixtos de investigación en València

El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), impulsado por la Universitat Politècnica de València y la Beihang University, sigue avanzando. El rector de la UPV, José E. Capilla, y el presidente de la Beihang University, Yunpeng Wang, firmaron este viernes cuatro nuevos acuerdos de colaboración para impulsar nuevas actividades y proyectos de investigación entre ambas entidades.

Los acuerdos suscritos contemplan la creación de cuatro nuevos laboratorios conjuntos de investigación centrados cada uno de ellos en: inteligencia artificial, fabricación inteligente, mecánica e informática. Además, se han suscrito otros dos acuerdos: el primero, entre el Instituto VRAIN de la UPV y la School of Automation Science and Electrical Engineering de Beihang University; y el segundo para el intercambio de estudiantes. "Los estudiantes hablarán chino, español, inglés y valenciano", destacó el vicerrector José F. Montserrat.

Principales autoridades chinas y valencianas en la presentaciónd el acto. / Daniel Tortajada

Apuesta de décadas

La UPV es la primera universidad europea en abrir un campus propio fuera del continente, en este caso en China, algo que la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant calificó como "un hito histórico" para el sistema universitario español y que es el resultado de décadas de esfuerzo ya que el acercamiento a China nace, según fuentes de la Politècnica, en el año 2007.

El Beihang Valencia Polytechnic Institute, inaugurado formalmente en sus instalaciones en la ciudad de Hangzhou (conocida como el Silicon Valley chino y sede de corporaciones como Alibaba y Tik Tok), representa la culminación de esta estrategia de largo plazo. La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, reivindicó que "este es solo el inicio de nuestra colaboración". Representantes de empresas como Huawei estuvieron presentes en el acto, ya que también colaborarán con ambas universidades.

Acuerdo de colaboración entre la universidad de Beihang y la UPV. / Daniel Tortajada

“Esta jornada marca un hito en nuestra intensa colaboración, constituye un paso decisivo en la colaboración académica entre China y España, así como entre nuestras dos instituciones: la Universidad de Beihang y la Universitat Politècnica de València Tras un trabajo intenso, asentado en los cimientos de una larga trayectoria de internacionalización de nuestra universidad, hoy puedo afirmar con orgullo que hemos hecho historia: la UPV se ha convertido en la primera universidad española que tendrá un campus en la República Popular de China. Y, además, lo hemos hecho junto a una de las mejores instituciones de educación superior del país: Beihang University”, ha destacado el rector José E. Capilla.

Validación del Ministerio

Además, el rector de la UPV ha destacado que el BVPI recibió ayer la última de las validaciones del Ministerio de Educación chino que concierne a la aprobación de los 14 programas académicos que se impartirán en el centro. “Hoy es un día especialmente importante porque hemos conocido de manos del propio presidente Wang que nuestro proyecto dispone ya de la aprobación oficial por parte del Ministerio de Educación de China, lo cual marca uno de los hitos más importantes en el desarrollo de un proyecto único en el marco del sistema universitario español”, ha añadido Capilla.

Por su parte, Yunpeng Wang, presidente de la BUAA ha destacado que “este acuerdo marca una nueva etapa en nuestra colaboración" y ha destacado "el intercambio de talentos entre países". De hecho, se ha inaugurado un espacio de información en el campus de Tarongers para incidir en este intercambio de estudiantes. "La educación no tiene fronteras", reivindicó Wang. Hace meses el rector Capilla encabezó una delegación de 23 profesores que visitaron el campus chino, "este viernes 21 docentes visitan València de vuelta", explicó Wang.

Consejero de Educación de la embajada de China en España. / Daniel Tortajada

Visita institucional

La firma de estos acuerdos ha tenido lugar en el marco de la visita institucional que una delegación de la BUAA ha realizado hoy al campus de Vera de la UPV. La delegación de la Beihang University ha estado compuesta por un total de 22 personas, acompañadas por tres representantes de la Embajada de China en España, entre ellos el consejero de Educación Yongfeng Hou. Además, han asistido también directivos de varias multinacionales y la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez.

Entrega de traductores para poder seguir el acto en chino y español. / Daniel Tortajada

Primeras clases en el curso 26/27

El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) comenzará su actividad docente en el curso académico 2026/27. Diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes, su oferta académica incluirá cuatro programas de grado, seis programas de máster y cuatro programas de doctorado, focalizados en tres ramas: comunicaciones, ingeniería informática e inteligencia artificial, e ingeniería aeronáutica. Una de las grandes ventajas es que estos títulos tendrán validez tanto en Europa como en China, es decir, serán únicos en el mundo.

El centro ha sido seleccionado además por el Ministerio de Educación de China como proyecto piloto del Sino-Foreigner Excellence Engineering Program, una iniciativa que permitirá a los estudiantes de la UPV obtener el título oficial chino de la Beihang University (BUAA) tras realizar una estancia académica en el país asiático. Este programa se integrará con los futuros dobles títulos entre la UPV y la BUAA, con el objetivo de que toda la oferta académica compartida ofrezca una doble titulación reconocida tanto en España como en el mercado chino.