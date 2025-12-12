El videoanálisis de Joan-Carles Martí: "No es una crisis de casos concretos, es una crisis de credibilidad acumulada"

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, ha hecho balance en su videoanálisis de los últimos escándalos que afectan al PSOE. Para Martí, "no es una crisis de casos concretos, es una crisis de credibilidad acumulada". El director de la cabecera considera que el PSOE transmite la sensación "de que se ha gobernado demasiado tiempo desde la resistencia y no desde la autocrítica. El PSOE tienen un reto claro: demostrar que cuando hablan de ética pública, igualdad y ejemplaridad, no lo hacen solo como discurso, sino como práctica", concluye.

En su videoanálisis semanal, Martí repasa las últimas informaciones sobre la investigación del caso Sepi, concretamente a la causa judicial que afecta al expresidente de ENUSA, el valenciano José Vicente Berlanga, y que alcanza de lleno a la SEPI, una de las grandes palancas del Estado: "No hablamos de un asunto técnico ni menor. Hablamos de la sospecha de que en empresas públicas estratégicas se hayan cruzado líneas que nunca deberían cruzarse: las del interés general y las de la influencia política".

El problema no es el qué, sino el cuándo. Llega después de varios episodios internos que han generado una sensación muy extendida: que el partido ha reaccionado más por presión que por convicción

En cuanto a los escándalos de acoso sexual en el seno de las filas socialistas, Martí hace hincapié en que Rebeca Torró "por fin ha hablado, para anunciar que el PSOE ofrecerá respaldo jurídico a mujeres que denuncien acoso o violencia machista. El mensaje, sobre el papel, es el correcto. El problema no es el qué, sino el cuándo. Llega después de varios episodios internos que han generado una sensación muy extendida: que el partido ha reaccionado más por presión que por convicción".