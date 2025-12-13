Cachorros en Navidad: 3 de cada 4 criaderos que se registran en plataformas de venta son ilegales

Compra de cachorro de X. Las búsquedas en internet con estas palabras clave aumentan en Navidad. Y en esa X se pone la raza determinada que lleva a la persona a querer comprar un animal de una raza en concreto. Los porqués son tan diferentes como gustos hay, pero responden a dos motivos fundamentales: o porque es el favorito del niño (o la persona) al que va destinado o porque tiene unas características concretas que son las elegidas. Sea cual fuere el motivo, la compraventa de animales en diciembre aumenta y desde las plataformas que se dedican a poner en contacto a criaderos con compradores advierten de la estrategia que emplean ahora los criaderos ilegales desde que la ley de Bienestar Animal les intenta poner coto.

La ley de Bienestar Animal prohíbe "la cría, el comercio o la exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas" así que obliga a tener un número de licencia de núcleo zoológico. Ahora bien, desde plataformas especializadas como MundoAnimalia aseguran que "no hay inspecciones de oficio para detectar si esos números que se registran corresponden con una licencia real y vigente" con lo que son las propias plataformas quienes tiene que verificar si ese número de licencia es válido. "Nosotros tenemos un equipo dedicado solo a eso: a comprobar que los números de licencia de quienes se registran en la web son reales y están vigentes. Pero las plataformas de compra venta generalistas no lo hacen y se genera la falsa seguridad de ver un número de licencia y pensar que así ya está todo en orden. Y no es así. Nosotros hemos detectado que tres de cada cuatro criaderos de la Comunitat Valenciana que se registran en la plataforma son ilegales, es decir, se registran con un número de núcleo zoológico que luego... o no existe o caducó hace años. La ley les intenta acotar, pero ellos avanzan en la picaresca y si no hay inspecciones serias lo cierto es que el negocio se perpetúa porque nosotros filtramos, comprobamos y expulsamos, pero sabemos que muchos no lo hacen", explica Óscar Pasarín, responsable de MundoAnimalia.

La ley de Bienestar Animal persigue erradicar los criaderos ilegales. / Levante-EMV

Además, desde las plataformas advierten de un negocio en auge que consiste en "revender" cachorros que se crían en granjas de Europa del Este. "No hay una vigilancia para que se cumpla la ley y hay que tener claro que cuenta más transparencia haya peor para los que trafican con animales. A nosotros nos cuenta mucho llevar a cabo las comprobaciones de las licencias porque cada autonomía funciona de una manera. Y al final los delincuentes se reinventan y ahora está en auge comprar cachorros que se crían en países de Europa del Este es unas condiciones malísimas y encima los traen a España con menos de 15 semanas (que es lo que marca la ley) y en condiciones impropias que pueden afectar a su salud y a su comportamiento", explica Pasarín. Desde la plataforma, que también fomenta la adopción, afirma que muchos criaderos ilegales también se hacen pasar por protectoras "y obligan al pago con el pretexto de pagar vacunas, el chip o tratamientos".

Consejos para aseguarse de que todo es legal

Por ello, para garantizar que el animal que se compra o se adopta viene de un criadero legal recomiendan al consumidor "que pida ver a la madre con los cachorros" y "visitar el criadero en persona". "Hemos prohibido la venta de animales en tiendas y están variando el negocio pero sin erradicarlo. La aplicación de la ley no ha sido muy estricta y todos tenemos que trabajar para que se implemente bien. Si has decidido comprar un cachorro, por los motivos que sea, debes visitar el criadero porque solo así te asegurarás de que ese animal se ha criado de forma segura y correcta, en bienestar animal. Nada de te envío al cachorro o'yo te lo hago llegar", explica.

Sobre la compra o adopción de un animal en diciembre, desde la plataforma aseguran que "para la gente que quiere una mascota, diciembre no tiene por qué ser un mal mes para que ese cachorro llegue a la familia, pero sí hay que tener claro que el animal no se puede separar de la madre y hermanos con menos de 15 meses y que un animal no es un juguete. Hay que saber que necesitan atención y tiempo, y que no son objetos ni caprichos"