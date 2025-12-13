El Consell descarga en la CHJ la gestión de Buseo el 29-O pese a ser una presa de la Generalitat

La Generalitat reabre el debate competencial sobre la gestión de la dana. En esta ocasión es a cuenta de la presa de Buseo, la única de competencia autonómica y que el 29 de octubre de 2024 desbordó más de dos metros por encima del muro de contención sin que mediara ningún aviso a la población, provocando la muerte de un padre y un hijo en el municipio de Chera, aguas abajo del embalse.

Miguel Barrachina, nuevo portavoz del Consell y titular de Agricultura, área responsable de la infraestructura, ha tratado de cargar la responsabilidad de lo acontecido en este embalse el 29-O a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a Typsa, la empresa en quien se externalizó la gestión ordinaria en tiempos del Botànic, como también ha recordado el popular. El despeje de responsabilidades de Barrachina se produce después de que Vox haya pedido citarle en la comisión de la dana de las Corts para indagar en esa gestión.

El portavoz ha admitido que la presa es de titularidad de la Generalitat, pero ha asegurado que su gestión está privatizada y que es la empresa quien "gestiona la actividad ordinaria". Además, ha defendido que en caso de emergencias como avenidas, se conforma un "comité permanente" que está integrado por cuatro personas: el presidente de la CHJ, el comisario de aguas (CHJ) y dos miembros del equipo que explota la presa, por lo que ha instado a que sea Miguel Polo quien "dé cuenta" de la gestión.

"Todos los cauces han de estar controlados por una única autoridad, en este caso Miguel Polo, que para eso está sentado, aunque no llegó, pero debía estar sentado en el Cecopi, porque es él el que recibe y canaliza toda la información", ha especificado.

En todo caso, ha dicho estar "encantado" de acudir a la comisión parlamentaria así como al Congreso "o donde me lo pidan, para decirles a todos que la información" sobre Buseo "la tiene el Partido Socialista, en el que milita Miguel Polo": "La tiene que dar él, que es quien, como dueño y propietario de todos los cauces fluviales y también de los ríos, debe dar cuenta de su actuación".

CHJ: competencia aguas abajo, no en la presa

Desde la CHJ, sin embargo, niegan esta interpretación del Consell. Fuentes del organismo de cuenca subrayan que ese comité permanente se constituye "con el objetivo de mejorar el conocimiento de lo que puede ocurrir aguas abajo después", y nunca para gestionar directamente la presa, que aunque externalizada depende en última instancia de la Generalitat.

Flujo de comunicaciones de la presa de Buseo, según el plan de emergencias. / Levante-EMV

Sin embargo, el plan de emergencia de presa establece un "flujo de comunicaciones" que muestra que todo pasa por la Generalitat. La presa, en este caso la empresa gestora, debe informar a la administración autonómica, que a su vez deberá dar parte a diferentes organismos en función del nivel de alerta. El 29 de octubre de 2024 no se estableció ningún escenario de emergencia de presa.

Además, el ingeniero de caminos adjunto al director de explotación de la presa, avisó ya a las 20.41 horas del 29-O de las complicaciones en la presa con un correo en el que alertaba de que en 3 horas y media iba a empezar a desbordar "por el aliviadero lateral derecho". El mensaje va remitido a la CHJ, pero también incluye copia al funcionario de la Generalitat responsable de la presa. El técnico de Typsa está citado a declarar como testigo ante la jueza de la dana este lunes.

Según la documentación aportada por la Generalitat, también se avisó al Cecopi a las 23.02 de la situación límite de la presa en otro correo al Centro de Coordinación de Emergencias, que respondió dos minutos después dándose por enterado. Aun así, no se activó ninguna alerta hasta las 9.15 horas del 30 de octubre.

Asimismo, este viernes Emergencias ha aportado más comunicaciones posteriores del ingeniero en las que, entre otras cosas, comunica al 112 en otro correo, remitido a las 0.10 horas, la posibilidad de que la presa estuviera "vertiendo por coronación" y recomienda "avisar a Sot de Chera para que traten de desalojar la parte baja del pueblo", un aviso que nunca se produjo.