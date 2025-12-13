Denuncias por acoso: El PSPV pide a Ferraz que cree una gestora en Almussafes tras anunciar el alcalde que abandona el partido

El PSPV se ha dirigido a la dirección federal del PSOE para solicitar "la constitución de una gestora en la agrupación municipal socialista de Almussafes" (la Ribera Baixa), según informan fuentes oficiales de la formación que lidera Diana Morant. Una gestión que, según confirman fuentes socialistas se ha de realizar desde Ferraz, y que viene obligada porque el alcalde de Almussafes, Toni González, que hoy ha comunicado que abandona el PSOE, pero no la alcaldía, tras conocerse que ha recibido dos denuncias por acoso, también es secretario general del PSPV en Almussafes, por lo que la dirección local socialista queda descabezada. Y a la espera de conocer qué decisión adoptarán los otros siete concejales del Partido Socialista en Almussafes.

"Que entregue el acta de regidor"

Desde el PSPV señalan que "en coordinación con la dirección federal del PSOE y ante las denuncias por supuesto acoso laboral y sexual referidas al alcalde de Almussafes, Toni González, el PSPV ha tenido constancia de la decisión del alcalde de Almussafes de abandonar todos sus cargos orgánicos y solicitar la suspensión de militancia en el partido"". Aunque añaden que la dirección de los socialistas valencianos "ha solicitado igualmente a Toni González que entregue su acta de regidor y se ha dirigido a la dirección federal del PSOE para solicitar la constitución de una gestora en la agrupación municipal de Almussafes".

"Apoyo a las víctimas y tolerancia cero"

La dirección de los socialistas valencianos apunta que "ante cualquier conducta machista, y en cualquier contexto, siempre ha tenido y tendrá la misma respuesta: apoyar a las víctimas y tolerancia cero. Somos el partido que hemos defendido y aprobado leyes contra el acoso tanto en el ámbito privado como en el público porque esta es una situación que afecta a toda la sociedad y vamos a seguir siendo muy exigentes para que cada vez se registren menos casos y,si se producen, que tengan consecuencias. El acoso es un problema estructural, de toda la sociedad y hacemos un llamamiento a otros partidos a que dejen de negar la violencia contra las mujeres y pongan en marcha los mecanismos para erradicarla", concluyen.

González anuncia que abandona el PSPV

El alcalde del Almussafes, Toni González Rodríguez ha anunciado esta mañana que "tras una profunda reflexión con mis compañeros de la Agrupación Socialista de Almussafes" que dimite de "todos mis cargos orgánicos y solicitar mi suspensión de militancia al PSOE". González Rodríguez ha sido hasta hoy vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial de los socialistas en la provincia de Valencia que encabeza Carlos Fernández Bielsa.

El regidor ha asegurado que adopta esta "dolorosa decisión" porque "me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazon", ha explicado en un breve comunicado en su cuenta de Facebook.

Toni González Rodríguez también ha sostenido que va "a seguir trabajando desde la alcaldía por los vecinos y vecinas de Almussafes, desde el Grupo Mixto Municipal, encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas". González gobierna Almussafes (municipio de la Ribera de 9.057 habitantes) con una amplia mayoría, ocho concejales incluído él, y con Compromís (3 ediles) y el Partido Popular (dos concejales) en la oposición.

Comunicado alcalde Almussafes / Levante-EMV

"Tolerancia cero contra la violencia machista"

Momentos antes de su dimisión de todos los cargos en el partido y su intención de abandonar el PSOE, la secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant acababa de pedir a Toni González que dimitiera de sus cargos orgánicos e institucionales en un acto junto a profesionales sanitarios, sociedad civil y representantes políticos, en el foro sobre sanidad organizado por los socialistas valencianos en el Real Club Naútico de Torrevieja. Morant acababa de asegurar a los periodistas que "el Partido Socialista es un partido de tolerancia cero contra cualquier tipo de violencia machista. El acoso sexual es una forma de violencia machista y vamos a ser absolutamente contundentes".

Petición de renuncia o suspensión de militancia

Respecto a las denuncias contra Toni González, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que "conocida la denuncia por parte de una mujer de acoso laboral y también de acoso sexual, estamos coordinándonos con Ferraz: Las dos federaciones, la valenciana y el órgano que en realidad es quien toma estas decisiones". Y ha añadido que, "por supuesto, se le está exigiendo al alcalde de Almussafes que se dé de baja de militancia y que renuncie a todos sus cargos orgánicos e institucionales". Porque según la secretaria general del PSPV-PSOE, "si no lo hace, será el partido el que suspenderá su militancia y el que le expulsará de los cargos orgánicos". Morant quería así trasladar un "mensaje muy claro: Contundencia y rapidez en las actuaciones. Tolerancia cero contra el acoso" ha defendido Morant. Una contundencia mostrada como escudo tras la languidez con la que el PSOE trató la primeras denuncias contra Francisco Salazar, destacado militante socialista tanto en Ferraz como en La Moncloa.

Hechos a los que ha aludido la secretaria general de los socialistas valencianos. "Estamos viendo cómo en las últimas horas, en los últimos días, han aparecido casos, denuncias y nosotros, desde luego, las mujeres, les damos la bienvenida [a las denuncias]. Animamos a cualquier mujer que se haya sentido en esta situación a denunciar para que efectivamente el partido podamos actuar. Somos un partido que hemos convertido la lucha de las mujeres en las calles, en normas, en leyes y también en tolerancia cero".

Morant ha defendido que actualmente "las mujeres saben que estas actitudes son intolerables, que no tienen por qué soportarlas ni en su entorno laboral ni ninguno de sus entornos. Y saben que el Partido Socialista es un lugar donde se puede denunciar. No es que esto esté ocurriendo solo en el entorno del Partido Socialista, es que la gente, las mujeres saben que con el Partido Socialista van a encontrar una respuesta clara, contundente y de acompañamiento. Nosotras creemos a las mujeres y por eso somos así de contundentes. Pero que nadie se crea que esto ocurre solo en el entorno del Partido Socialista. Esto ocurre en toda la sociedad. Por eso somos el partido que hemos defendido y hemos creado leyes precisamente contra el acoso en los entornos privados y empresariales y por supuesto también en las organizaciones. Y vamos a seguir siendo muy exigentes internamente y también de cara a la sociedad, para que cada vez se produzcan menos situaciones como esta y sobre todo para que en el caso de que se produzcan, halla una consecuencia clarísima, como la está viendo dentro del Partido Socialista".

Preguntada si podrían salir más casos en los próximos días, Morant ha señalado no tener "una bola de cristal. Pero sí le digo a las mujeres que si se sienten en esa situación, animo a denunciar. Nosotros no tenemos ningún problema en que las mujeres denuncien si se han sentido así y en que el partido proceda, de manera que entendemos que es como tiene que ocurrir y creo que todo el resto de organizaciones políticas también lo debería de hacer. Es una realidad que existe en nuestro país y como realidad, lo que no se puede hacer es negarla ni meterla en un cajón, ni combatir la realidad. Lo que hay que combatir es que no siga ocurriendo y por tanto el Partido Socialista volvemos a ser esa fuerza que va a situar la lucha contra el acoso y la defensa de las mujeres en la prioridad interna, pero también externa".