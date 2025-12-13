Gemínidas: La mejor lluvia de estrellas está al caer

Si hablamos de lluvia de estrellas las Perseidas se llevan la medalla de oro por ser las más conocidas, ya que son en agosto y solo con eso, ganan la partida. Sin embargo, en el mes de diciembre llegan las Gemínidas, una lluvia de estrellas que los expertos califican como "la mejor del año" por su intensidad y la claridad con la que se puede disfrutar de este espectáculo astronómico.

Las estrellas fugaces se producen cuando la Tierra se cruza en su órbita con una nube de restos (polvo y fragmentos rocosos) de la cola de un cometa que gira alrededor del sol. Las Gemínidas, sin embargo, son diferentes porque los restos son los de un asteroide, que al entrar en nuestra atmósfera a gran velocidad se queman, creando trazos de luz. Ahí reside la diferencia. "Las Gemínidas se diferencian de otras mucho más conocidas (como las Perseidas) porque se ven muy bien y son muy brillantes. Y eso ocurre porque son restos de un asteroide y precisamente pro eso, los meteoros que van a entrar en la atmósfera no tiene casi hielo y por eso se ven mejor", asegura Nacho Pérez, director de Galáctica, el mayor centro de divulgación astronómica de Europa.

Nacho Pérez es valenciano y conoce bien, tanto el cielo como la tierra para recomendar los mejores lugares para observar las Gemínidas en València. La recomendación, de entrada es clara: lugar despejado, y al este. "Para cualquier valenciano yo recomendaría como un plan perfecto ir a la playa de la Malva-rosa o de la Patacona... Géminis sale por el este (primero se podrán observar las estrellas de cerca de las estrellas Cástor y Pólux) así que cualquier zona despejada al este, como pueda ser l'Albufera, el Perelló... o cualquier zona de playa alejada de la contaminación lumínica se puede convertir en un lugar perfecto para ver una lluvia de estrellas espectacular". Eso sí, lugares cásico como el Garbí, en la Sierra Calderona, nunca fallan. "Es un punto ideal para observar el firmamento porque se ve el horizonte", explica Pérez.

La mitad de los visitantes de Galáctica son valencianos. / Levante-EMV

Las Gemínidas son visibles desde todo el hemisferio norte entre el 4 y el 17 de diciembre aproximadamente. "Su momento de máxima actividad tendrá lugar en las noches del 13 al 14 de diciembre, cuando se podrán observar hasta 150 estrellas fugaces por hora", según la información del Observatorio Astronómico Nacional. Y entre la franja horaria más adecuada para disfrutar de la lluvia de estrellas Nacho Pérez propone "a partir de las 22 o 23 horas es cuando mas Gemínidas vamos a poder ver, así que es un plan perfecto para la noche del sábado: tardeo con familia o amigos, y lluvia de estrellas en la playa".

El cielo de las estrellas

Tras las Gemínidas, y como responsable de Galáctica, Nacho Pérez, invita a los valencianos a acercarse al centro de divulgación que dirige porque "tenemos el museo astronómico más grande de Europa, a tan solo una hora y media de València. De hecho, la mitad de nuestro público es valenciano y unas 7.000 personas de la Comunitat Valenciana han visitado nuestras instalaciones". El centro se encuentra en Arcos de las Salinas "a tan solo 15 minutos de Aras de los Olmos, donde hay observatorios con los que también colaboramos", explica Nacho Pérez.

De hecho, la Comunitat Valenciana es un destino excelente para la astronomía, donde destaca Aras de los Olmos, que cuenta con el Observatorio Astronómico de la UV y el Centro Astronómico del Alto Turia (CAAT) para la investigación y divulgación, la Sierra de Enguera y La Muela de Cortes como lugares recomendados para el astroturismo, con miradores y cielos limpios, e iniciativas como Astromaestrat en Culla (Castelló) para la observación turística.