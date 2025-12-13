La variante 'K' adelanta la gripe y abre cuatro escenarios de riesgo para las Navidades en Valencia

El crecimiento de los contagios de gripe se ha adelantado este invierno respecto a lo ocurrido en años anteriores y, según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias (Sivira) de la Comunitat Valenciana, la incidencia -se encuentra, actualmente, en 1.192,5 puntos- ha superado ya al máximo registrado del pasado invierno, lo que muestra la 'explosividad' del virus en estas primeras semanas de diciembre. Ante la prontitud del pico de gripe, los expertos consultados por Levante-EMV dibujan cuatro posibles escenarios de cara a los dos próximos meses; diciembre y, especialmente, enero suelen ser el momento de mayor virulencia de la gripe. ¿Preocupa a los epidemiólogos y profesionales sanitarios?

"La evolución de la curva no parece muy diferente a la de otras temporadas, aunque sí que es verdad que esta vez se ha adelantado bastante", reconoce el investigador Salvador Peiró, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, actualmente en Fisabio. Cada estación "tiene sus variabilidades; pero, por el momento, la incidencia se mueve en umbrales habituales", añade. Sin embargo, a nadie se le escapa que las Navidades suelen propiciar un aumento de la transmisión por el incremento de las reuniones sociales en espacios cerrados; el pico de gripe suele darse a mediados de enero.

¿Por qué se ha adelantado?

Los motivos de esta prontitud en la aceleración de los contagios no responden a un factor determinado. La explosividad de la gripe ya se ha adelantado otros años, ocurrió en la temporada 2022-2023 -hay cierto margen de flexibilidad a la hora de registrar el pico-, aunque hay ciertos motivos que podrían explicarlo.

Uno de ellos responde a la aparición de una nueva variante, la 'K', de la que se desconoce su papel. Peiró asegura que, en principio, la vacuna administrada este año, "debería de cubrirla". Sin embargo, la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), Mª Ángeles Medina, cree que la protección frente a esta nueva cepa es menor: "Hace años que Klado no estaba circulando, por lo que la población no está inmunizada -, esgrime-. Hay que tener en cuenta que la tasa de vacunación ha caído respecto a otros años". La lejanía de la pandemia de la covid ha disminuido la sensación de riesgo, pese a la insistencia de la Conselleria de Sanidad en fomentar la inmunización.

Otro factor a tener en cuenta son los cambios sociales; por ejemplo, el adelanto de las cenas de empresa que, cada vez, se celebran antes para huir de los días previos a los festivos de Navidad.

Cuatro escenarios a la vista

La situación actual lleva a dibujar cuatro posibles escenarios para los próximos dos meses, según las consultas de este periódico con Medina y Peiró. Estos son los siguientes:

El primero de ellos sería que el pico, simplemente, se haya adelantado y, por tanto, "la bajada progresiva también sea más temprana que en años anteriores", explica Peiró. En la temporada 2023-2024, ocurrió algo similar aunque el pico se produjo durante la última semana de diciembre. A partir de ahí, la curva de incidencia fue descendiente.

El tercer escenario es que la temporada de gripe " se estire o se alargue ", es decir que se mantenga en incidencias por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes durante varias semanas consecutivas.

¿Posibles restricciones?

Es un escenario que, a día de hoy, se descarta. Por el momento, la mascarilla solo es recomendable en los centros sociosanitarios, a pesar de que en Cataluña ya ha pasado a ser obligatoria, aunque sí que se ha reforzado la plantilla con 273 contrataciones. "No creo que, por el momento, la gripe nos obligue a intervenir", insiste Peiró. Sin embargo, sí que recomienda el cubrebocas si se tienen síntomas o en espacios como los centros sanitarios, la cola del banco o el transporte, donde también aconseja mejorar la ventilación como ocurría en la era de la covid.