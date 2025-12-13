Iniciativa-Compromís alienta al resto de la izquierda a salir a la ofensiva ante los escándalos de PSOE, PP y Vox

La Mesa Nacional de Iniciativa-Compromís, reunida hoy en València ha aprobado las ponencias política, estatutaria y de alianzas que se someterán al debate de la militancia de cara en el 7.º Congreso del partido ecosocialista, que se celebrará el 28 de marzo del 2026. Un cónclave, el del próximo año, en el que también se abordará la renovación de los órganos de dirección del partido y para el cual se ha elegido el lema: ‘El impulso de las izquierdas’. Los portavoces de Iniciativa-Compromís, Aitana Mas i Alberto Ibáñez, han explicado que la ciudadanía necesita certezas y una salida a la situación política que vivimos.

"Aquí somos muy conscientes de lo que supone un gobierno del PP y no solo por su nefasta y negligente gestión de la DANA, sino también por los recortes masivos en servicios públicos, privatización de empresas públicas, supresión de derechos o inacción ante el cambio climático. También somos conscientes de lo que supone la alternativa de extrema derecha con situaciones gravísimas como el saqueo de la solidaridad de la gente en la DANA que solo es la punta del iceberg de lo que representa la acción política de Vox, pero también somos muy conscientes de lo que está suponiendo la corrupción y el machismo del PSOE, con un papel importante de socialistas valencianos", han señalado.

Ante esta situación de "caos, de inoperancia, de cansancio social", desde Iniciativa y Compromís proponen a las fuerzas progresistas "salir a la ofensiva, y hacer entender que las izquierdas transformadoras nos tenemos que reorganizar, tenemos que cooperar, tenemos que ponernos en un frente común para decir a la ciudadanía que la política es una herramienta útil, una herramienta para poder gestionar la realidad del día a día, para poder acabar con los fondos buitre y garantizar el derecho a la vivienda, para poder avanzar en derechos y libertades". La formación insiste en que la población necesita "ahora más que nunca ese impulso de las izquierdas, al que hace referencia el lema del próximo Congreso de Iniciativa-Compromís".

Iniciativa-Compromís recuerda que no tienen "ni un solo caso de corrupción después de haber gobernado ocho años la Generalitat y en muchos ayuntamientos" y por tanto "todo no está perdido, que es lo que quieren hacer creer justamente los fascistas, y que ante esto hay opciones democráticas transformadoras".

Aprobación

Con la aprobación de las ponencias continúa el proceso congresual en el cual, durante las próximas semanas los colectivos locales y comarcales de Iniciativa-Compromís debatirán y enmendarán los documentos aprobados hoy en la Mesa hasta el debate y aprobación definitiva en el Congreso del 28 de marzo.

Las ponencias, según destaca la formación, proponen una alternativa basada en la izquierda ecofeminista y valencianista que sitúa el “buen vivir” en el centro, con ejes como la transformación ecosocial justa, la defensa de los derechos y las libertades (incluyendo feminismo, antirracismo y derechos digitales y lingüísticos), y una visión valencianista abierta, municipalista, europeísta e internacionalista. Incluyen también una propuesta organizativa para fortalecer el partido mediante el crecimiento de la militancia, la extensión territorial, la formación, la transparencia, la comunicación eficiente y la consolidación del municipalismo y del papel dentro de la coalición Compromís, con el objetivo de reconstruir una mayoría social progresista capaz de recuperar el gobierno y avanzar hacia una Valencia más justa, sostenible y soberana.

Estrategia

Finalmente se establece una estrategia proactiva para las alianzas políticas de Compromís en un contexto de fragmentación progresista y avance reaccionario, con el objetivo de construir mayorías transformadoras que avancen en derechos sociales, feminismo, transición ecológica justa y fortalecimiento del autogobierno valenciano. Se fijan también principios generales de las alianzas como el respeto innegociable a la identidad propia feminista, ecosocialista y valencianista, la autonomía política, la necesidad de un programa mínimo compartido en justicia social, feminismo, ecología y financiación justa, y una cooperación responsable con reglas claras, coordinación estable y mecanismos de resolución de conflictos.