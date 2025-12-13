Iniciativa-Compromís alienta a salir a la ofensiva ante los escándalos de PSOE, PP y Vox

Iniciativa-Compromís ha alentado esta mañana a los progresistas a "salir a la ofensiva para ofrecer una alternativa al caos generado por la mala gestión y los escándalos del PSOE, PP y Vox", en un frente común para decir a la ciudadanía que "la política es una herramienta útil". La Mesa Nacional de Iniciativa-Compromís, ha aprobado las ponencias política, estatutaria y de alianzas que se someterán al debate de la militancia de cara en el séptimo Congreso del partido ecosocialista, que se celebrará el 28 de marzo del 2026. Un cónclave en el que también se abordará la renovación de los órganos de dirección del partido y para el cual se ha elegido el lema: ‘El impulso de las izquierdas’.

Los portavoces de Iniciativa-Compromís, Aitana Mas i Alberto Ibáñez, han subrayado que la ciudadanía necesita certezas y una salida a la actual situación política. "Aquí somos muy conscientes de lo que supone un gobierno del PP y no solo por su nefasta y negligente gestión de la dana, sino también por los recortes masivos en servicios públicos, privatización de empresas públicas, supresión de derechos o inacción ante el cambio climático", han señalado. Han advertido asimismo de lo que supone la alternativa de la ultraderecha, "con situaciones gravísimas como el saqueo de la solidaridad de la gente en la dana que solo es la punta del iceberg de lo que representa la acción política de Vox". También han criticado lo que está suponiendo "la corrupción y el machismo del PSOE, con un papel importante de socialistas valencianos".

Ante esta situación que han calificado de "caos, de inoperancia, de cansancio social", desde Iniciativa y Compromís proponen a las fuerzas progresistas "salir a la ofensiva", para hacer entender que las izquierdas transformadoras se tienen que reorganizar. "Debemos cooperar, tenemos que ponernos en un frente común para decir a la ciudadanía que la política es una herramienta útil para poder gestionar la realidad del día a día, para poder acabar con los fondos buitre y garantizar el derecho a la vivienda, para poder avanzar en derechos y libertades". La formación insiste en que la población necesita "ahora más que nunca ese impulso de las izquierdas, al que hace referencia el lema del próximo congreso de Iniciativa-Compromís".

Iniciativa-Compromís recuerda que no tienen "ni un solo caso de corrupción después de haber gobernado ocho años la Generalitat y en muchos ayuntamientos" y, por tanto, en política "todo no está perdido, que es lo que quieren hacer creer justamente los fascistas, y que ante esto hay opciones democráticas transformadoras".

Ponencias

Con la aprobación de las ponencias continúa el proceso congresual en el cual, durante las próximas semanas los colectivos locales y comarcales de Iniciativa-Compromís debatirán y enmendarán los documentos aprobados hoy en la Mesa hasta el debate y aprobación definitiva en el congreso del 28 de marzo.

Las ponencias, según destaca la formación, proponen una alternativa basada en la izquierda ecofeminista y valencianista que sitúa el “buen vivir” en el centro, con ejes como la transformación ecosocial justa, la defensa de los derechos y las libertades, y una visión valencianista abierta, municipalista, europeísta e internacionalista.

Incluyen también una propuesta organizativa para fortalecer el partido mediante el crecimiento de la militancia, la extensión territorial, la formación, la transparencia, la comunicación eficiente y la consolidación del municipalismo y del papel dentro de la coalición Compromís, con el objetivo de reconstruir una mayoría social progresista capaz de recuperar el gobierno y avanzar hacia un País Valenciano más justo, sostenible y soberano.

Estrategia

Finalmente se establece una estrategia proactiva para las alianzas políticas de Compromís en un contexto de "fragmentación progresista y avance reaccionario", con el objetivo de construir mayorías transformadoras que avancen en derechos sociales, feminismo, transición ecológica justa y fortalecimiento del autogobierno valenciano.