Un nuevo Es-Alert hace sonar todos los móviles de Valencia

Nueva alerta roja y nuevo mensaje Es-Alert. Emergencias ha lanzado un mensaje de alerta a las 19.23 horas, 17 horas antes del inicio de la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir de las 12 horas del domingo y que se alargará hasta las seis de la madrugada del lunes en todo el litoral de la provincia de Valencia. Como ya ocurriera durante la alerta roja de septiembre, el mensaje se ha enviado con muchas horas de antelación.

A diferencia del texto del 29-O que fue "tardío y erróneo", el Es-Alert indica acciones preventivas muy concretas a la ciudadanía:

Evitar desplazamientos.

No cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico.

No realizar actividades en cauces y sus proximidades.

Si estás en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior.

Además, para cerrar el mensaje, Protección Civil pide evitar las llamadas innecesarias y seguir las indicaciones de las autoridades. Incluye también los canales oficiales como el 112 y Emergencias GVA.

El resto, en alerta naranja

El resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas, por lo que se recomienda extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Más de 180 litros por m2

Alerta roja en Valencia para el domingo 14 de diciembre. / Aemet

La emergencia comenzará a las 12 horas del domingo y se prolongará durante toda la jornada para alargarse, al menos, hasta las 5.59 horas del lunes 15 de diciembre. La Aemet advierte de que la situación meteorológica será "muy adversa en las próximas 36 horas", con precipitaciones que "pueden ser persistentes, localmente torrenciales y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas". Según la previsión compartida por la agencia meteorológica, los totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes "podrán superar los 250 l/m2".