Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia

Las previsiones de la Aemet pronostican que podrían registrarse 220 litros por metro cuadrado entre el lunes y el martes

La DGT alerta sobre las fuertes lluvias del domingo en alerta roja en Valencia.

La DGT alerta sobre las fuertes lluvias del domingo en alerta roja en Valencia. / JM López

Lluís Pérez

Íñigo Roy

València

Nueva alerta roja y Valencia se pone en sobre aviso de nuevo por unas previsiones de lluvias torrenciales que podrían dejar hasta 220 litros por metro cuadrado entre las jornadas del domingo y el lunes. El nivel de riesgo será extremo a partir de las 12 horas del domingo, cuando los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevén precipitaciones de hasta 180 l/m2 en solo 12 horas, y hasta las seis de la madrugada del lunes.

Alerta roja en Valencia para el domingo 14 de diciembre.

Alerta roja en Valencia para el domingo 14 de diciembre. / Aemet

Casi 14 meses después de la dana del 29-O, cuyo recuerdo persistente y cuya cifra de víctimas mortales ya alcanza los 230 muertos, la provincia vuelve a someterse -por cuarta vez en menos de un año- a un episodio de alerta roja por fuertes lluvias. A las 19.23 horas del sábado, pocos minutos después de que la Aemet elevara el nivel de riesgo, Emergencias envió un mensaje Es-Alert con instrucciones precisas a la ciudadanía. Entre ellas, se pide evitar desplazamientos, no cruzar cauces ni barrancos y buscar zonas altas en caso de estar en zona inundable.

Los ayuntamientos comenzaron el sábado por la tarde a ampliar sus restricciones para el domingo. En València, por ejemplo, el Cecopal suspendió todas las actividades municipales y extendió el cierre de parques y jardines. Y otros como Aldaia, donde el barranco de la Saleta atraviesa el pueblo, se comenzaron a blindar con barreras de protección frente a posibles avenidas de agua.

Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia

Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia

El caso González saca del letargo al PSPV

Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia

Denuncias por acoso: El PSPV pide a Ferraz que cree una gestora en Almussafes tras anunciar el alcalde que abandona el partido

Iniciativa-Compromís alienta a salir a la ofensiva ante los escándalos de PSOE, PP y Vox

Toni González abandona el PSPV tras las denuncias por acoso, pero seguirá como alcalde de Almussafes
