Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia

Nueva alerta roja y Valencia se pone en sobre aviso de nuevo por unas previsiones de lluvias torrenciales que podrían dejar hasta 220 litros por metro cuadrado entre las jornadas del domingo y el lunes. El nivel de riesgo será extremo a partir de las 12 horas del domingo, cuando los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevén precipitaciones de hasta 180 l/m2 en solo 12 horas, y hasta las seis de la madrugada del lunes.

Alerta roja en Valencia para el domingo 14 de diciembre. / Aemet

Casi 14 meses después de la dana del 29-O, cuyo recuerdo persistente y cuya cifra de víctimas mortales ya alcanza los 230 muertos, la provincia vuelve a someterse -por cuarta vez en menos de un año- a un episodio de alerta roja por fuertes lluvias. A las 19.23 horas del sábado, pocos minutos después de que la Aemet elevara el nivel de riesgo, Emergencias envió un mensaje Es-Alert con instrucciones precisas a la ciudadanía. Entre ellas, se pide evitar desplazamientos, no cruzar cauces ni barrancos y buscar zonas altas en caso de estar en zona inundable.

Los ayuntamientos comenzaron el sábado por la tarde a ampliar sus restricciones para el domingo. En València, por ejemplo, el Cecopal suspendió todas las actividades municipales y extendió el cierre de parques y jardines. Y otros como Aldaia, donde el barranco de la Saleta atraviesa el pueblo, se comenzaron a blindar con barreras de protección frente a posibles avenidas de agua.