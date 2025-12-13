Denuncias por acoso: Toni González abandona el PSPV, pero seguirá como alcalde de Almussafes

.El alcalde del Almussafes, Toni González Rodríguez acaba de anunciar, "tras una profunda reflexión con mis compañeros de la Agrupación Socialista de Almussafes" que dimite de "todos mis cargos orgánicos y solicitar mi suspensión de militancia al PSOE". González Rodríguez ha sido hasta hoy vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial de los socialistas en la provincia de Valencia que encabeza Carlos Fernández Bielsa.

El regidor asegura que adopta esta "dolorosa decisión" porque "me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazon", ha explicado en un breve comunicado en su cuenta de Facebook.

Toni González Rodríguez asegura que va "a seguir trabajando desde la alcaldía por los vecinos y vecinas de Almussafes, desde el Grupo Mixto Municipal, encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas". González gobierna Almussafes (municipio de la Ribera de 9.057 habitantes) con una amplia mayoría, ocho concejales incluído él, y con Compromís (3 ediles) y el Partido Popular (dos concejales) en la oposición.

Comunicado alcalde Almussafes / Levante-EMV

"Tolerancia cero contra la violencia machista"

Momentos antes de su dimisión de todos los cargos en el partido y su intención de abandonar el PSOE, la secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant acababa de pedir a Toni González que dimitiera de sus cargos orgánicos e institucionales en un acto junto a profesionales sanitarios, sociedad civil y representantes políticos, en el foro sobre sanidad organizado por los socialistas valencianos en el Real Club Naútico de Torrevieja. Morant acababa de asegurar a los periodistas que "el Partido Socialista es un partido de tolerancia cero contra cualquier tipo de violencia machista. El acoso sexual es una forma de violencia machista y vamos a ser absolutamente contundentes".

Petición de renuncia o suspensión de militancia

Respecto a las denuncias contra Toni González, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que "conocida la denuncia por parte de una mujer de acoso laboral y también de acoso sexual, estamos coordinándonos con Ferraz: Las dos federaciones, la valenciana y el órgano que en realidad es quien toma estas decisiones". Y ha añadido que, "por supuesto, se le está exigiendo al alcalde de Almussafes que se dé de baja de militancia y que renuncie a todos sus cargos orgánicos e institucionales". Porque según la secretaria general del PSPV-PSOE, "si no lo hace, será el partido el que suspenderá su militancia y el que le expulsará de los cargos orgánicos". Morant quería así trasladar un "mensaje muy claro: Contundencia y rapidez en las actuaciones. Tolerancia cero contra el acoso" ha defendido Morant. Una contundencia mostrada como escudo tras la languidez con la que el PSOE trató la primeras denuncias contra Francisco Salazar, destacado militante socialista tanto en Ferraz como en La Moncloa.

Hechos a los que ha aludido la secretaria general de los socialistas valencianos. "Estamos viendo cómo en las últimas horas, en los últimos días, han aparecido casos, denuncias y nosotros, desde luego, las mujeres, les damos la bienvenida [a las denuncias]. Animamos a cualquier mujer que se haya sentido en esta situación a denunciar para que efectivamente el partido podamos actuar. Somos un partido que hemos convertido la lucha de las mujeres en las calles, en normas, en leyes y también en tolerancia cero".

Morant ha defendido que actualmente "las mujeres saben que estas actitudes son intolerables, que no tienen por qué soportarlas ni en su entorno laboral ni ninguno de sus entornos. Y saben que el Partido Socialista es un lugar donde se puede denunciar. No es que esto esté ocurriendo solo en el entorno del Partido Socialista, es que la gente, las mujeres saben que con el Partido Socialista van a encontrar una respuesta clara, contundente y de acompañamiento. Nosotras creemos a las mujeres y por eso somos así de contundentes. Pero que nadie se crea que esto ocurre solo en el entorno del Partido Socialista. Esto ocurre en toda la sociedad. Por eso somos el partido que hemos defendido y hemos creado leyes precisamente contra el acoso en los entornos privados y empresariales y por supuesto también en las organizaciones. Y vamos a seguir siendo muy exigentes internamente y también de cara a la sociedad, para que cada vez se produzcan menos situaciones como esta y sobre todo para que en el caso de que se produzcan, halla una consecuencia clarísima, como la está viendo dentro del Partido Socialista".

Preguntada si podrían salir más casos en los próximos días, Morant ha señalado no tener "una bola de cristal. Pero sí le digo a las mujeres que si se sienten en esa situación, animo a denunciar. Nosotros no tenemos ningún problema en que las mujeres denuncien si se han sentido así y en que el partido proceda, de manera que entendemos que es como tiene que ocurrir y creo que todo el resto de organizaciones políticas también lo debería de hacer. Es una realidad que existe en nuestro país y como realidad, lo que no se puede hacer es negarla ni meterla en un cajón, ni combatir la realidad. Lo que hay que combatir es que no siga ocurriendo y por tanto el Partido Socialista volvemos a ser esa fuerza que va a situar la lucha contra el acoso y la defensa de las mujeres en la prioridad interna, pero también externa".

El #Metoo del PSOE que comenzó con las denuncias sobre Francisco Salazar también ha acabado por alcanzar al PSPV. Ferraz investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral al alcalde de Almussafes, Toni González, quien también es vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial de los socialistas en la provincia de Valencia que encabeza Carlos Fernández Bielsa y miembro en la ejecutiva 'de país' que dirige Diana Morant como vocal. González es uno de los referentes del 'abalismo' después de la caída de José Luis Ábalos.

La investigación de las dos denuncias la desveló el viernes eldiario.es que citaron fuentes de la dirección del partido para señalar que, más allá de la investigación, de momento no se ha tomado ninguna medida contra González. Según ha podido saber este periódico, los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes que gobierna González desde 2015 y son dos denuncias diferenciadas: una por acoso laboral y otra por acoso sexual que se han denunciado tanto en el canal Antiacoso de los socialistas como al Departamento de Cumplimiento de Normativa.

El alcalde de Almussafes, Toni González, negó los hechos de los que se le acusa y los atribuyó a una "venganza personal" por unos hechos que ocurrieron hace años, una relación "íntima" y "totalmente consentida". Y añadió que prepara una querella para defenderse de las acusaciones: "La denuncia de acoso sexual y laboral es el último paso de una campaña de acoso y derribo que la denunciante empezó hace más de un año tras serle negado por parte de la empresa pública de Almussafes en la que trabaja un aumento de sueldo y una mejora de sus condiciones laborales", señaló en un comunicado.

De momento, en ambos casos el partido ha iniciado las pesquisas necesarias para cotejar los hechos y poder tomar decisiones, que se espera que se tomen pronto, sin especificar. La ejecutiva ha tenido constancia de este nuevo caso el viernes, sin especificar tampoco de cuándo datan las denuncias presentadas contra González ya que su tramitación va por un canal independiente a los mandos de la formación: "No voy a parar hasta demostrar, donde haga falta y cueste lo que cueste, mi inocencia. Y lo haré sin dejar de lado a los vecinos y vecinas de Almussafes, que desde 2015 apoyan sin fisuras nuestro proyecto político y a los cuales me debo", manifestó ayer el mismo González.

Esta denuncia sería la primera que afectaría a un cargo de los socialistas valencianos después de que se hayan conocido casos como el de Salazar, excolaborador de Pedro Sánchez en la Moncloa, el secretario general del Torremolinos, el presidente de la Diputación de Lugo y el ya ex miembro de la ejecutiva y exsenador Javier Izquierdo, sobre el que la formación ha abierto un expediente por las noticias publicadas en torno a él sobre el que, de momento, no hay denuncia interna alguna. A estos casos se suma también el del alcalde de Belalcázar (Córdoba), el socialista Francisco Luis Fernández, señalado este viernes por acoso sexual tras revelarse unos mensajes enviados por whatsapp a una mujer, supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches.

Poder orgánico

La afección de esta primera denuncia a un cargo del PSPV es sobre un alcalde con diez años de trayectoria en su consistorio y con poder interno en el partido. González se había erigido en el principal dirigente del sector del abalismo una vez caído en desgracia el exministro. A su favor contaban sus victorias en Almussafes, una localidad que tiene gran importancia en el seno del PSPV gracias a sus casi 350 militantes, convirtiéndose en uno de los territorios determinantes en los procesos orgánicos. Tras la salida de Ábalos, González se había mostrado como un aliado de Bielsa. La dirección provincial del PSPV traslada que han conocido las denuncias a través de los medios de comunicación, y se remiten a las decisiones que tome la dirección federal de Ferraz o la autonómica del PSPV.

El caso de González se conoce apenas unas horas después de que la secretaria de Organización, Rebeca Torró, expusiera la respuesta del partido ante las denuncias sobre Salazar. En el momento de su comparecencia, nada se sabía (al menos públicamente) de la situación del alcalde de Almussafes. Lo más próximo a este nuevo caso ha sido su referencia a animar a aquellas personas que tengan conocimiento de presuntos comportamientos vinculados con acoso sexual que los denuncien.

De las denuncias presentadas no se han conocido los hechos y se desconoce si tiene algo que ver con la investigación abierta por la Agencia Antifraude publicada en noviembre por Levante-EMV. Estas se centraban en presuntas irregularidades en los procesos de contratación y el funcionamiento interno de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Almussafes (Emspa) y han acabado otorgando protección a la trabajadora que formuló la misma que aseguró que desde que inició el proceso ha sufrido difamaciones y ataques personales.