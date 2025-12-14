La Generalitat advierte de que las lluvias pueden moverse hacia "el litoral norte de Valencia"

La Generalitat ha comunicado tras la celebración del Cecopi de esta mañana de que los episodios más importantes de lluvias se han registrado en la Safor y la Marina, y que pueden evolucionar "sobre todo al litoral norte" de Valencia. Aemet ha extendido la alerta naranja al norte de Alicante. Valencia está en alerta roja y el nivel de riesgo será extremo a partir de las 12.00 horas, cuando los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevén precipitaciones de más de 180 l/m2 en doce horas.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado tras la reunión de coordinación con las agencias implicadas en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana que de momento no hay constancia de incidentes graves, pero ha insistido en que la población debe extremar la precaución aunque se encuentre en zonas donde no llueve. Valderrama ha subrayado que se mantiene la alerta roja en el norte y el sur de Alicante, y ha informado de que se ha extendido la alerta naranja al litoral norte de Alicante.

Acumulados

El responsable de Emergencias de la Generalitat ha precisado que lluvias acumuladas más importantes se han registrado en "la Safor y en la Marina, pero puede ir evolucionando sobre todo hacia el litoral norte de la provincia de Valencia". La provincia se prepara para una situación meteorológica muy adversa que podría dejar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, tornados, mangas marinas y tormentas muy fuertes, entre otros fatídicos fenómenos. La causante de esta situación es la borrasca Emilia, una borrasca de gran impacto que ya afecta a la Comunitat Valenciana, pero que el domingo dejará ver su lado más agresivo, especialmente en la provincia de Valencia y, sobre todo, en la costa de la mitad sur y el prelitoral.

La emergencia ha comenzado a las 12 horas del domingo y se prolongará durante toda la jornada para alargarse, al menos, hasta las 5.59 horas del lunes 15 de diciembre. La Aemet advierte de que la situación meteorológica será "muy adversa en las próximas 36 horas", con precipitaciones que "pueden ser persistentes, localmente torrenciales y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas". Según la previsión compartida por la agencia meteorológica, los totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes "podrán superar los 250 l/m2".

Situación en el interior

En el interior de la provincia la situación no será mucho mejor: la Aemet anuncia probables precipitaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

Samuel Biener, experto climatólogo de Meteored, advierte también de la posible formación de "estructuras convectivas" durante este episodio de lluvias, algunas "con un alto grado de organización". Y, aunque matiza que "no va a repetirse la situación de finales de octubre de 2024", cuando se produjo la dana que acabó con la vida de 230 personas y arrasó la provincia de Valencia, subraya que la población debe extremar las precauciones. "No hace falta una situación tan extraordinaria para que se produzcan daños en personas, actividades e infraestructuras", destaca.