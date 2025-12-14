Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última horaAlerta rojaMunicipios lluviaLevante - VillarrealCirujano detenidoCachorros en NavidadPoblación València
instagramlinkedin

El tiempo

Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas

La Aemet advierte de una situación meteorológica "muy adversa" para la jornada de hoy domingo, 14 de diciembre

Reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias tras decretar la Aemet la alerta roja por lluvias en Valencia.

Reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias tras decretar la Aemet la alerta roja por lluvias en Valencia. / Levante-EMV

Marga Vázquez

València

Las lluvias registradas durante la noche de este domingo han dejado en cuatro horas (desde las tres de la madrugada, aproximadamente) 70 litros por metro cuadrado en Ondara y 46,8 en la Font d'En Carrós.

Emergencias de la Generalitat ha informado de que, por el momento, no se han producido incidencias en ningún punto de la Comunitat Valenciana debido a las lluvias, salvo una relacionada con una bajante en la que han actuado bomberos del Consorcio Provincial de Valencia.

Qué nos espera este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido el nivel rojo a partir del mediodía de hoy domingo por acumulados de lluvia de más de 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia.

La Aemet advierte de una situación muy adversa con precipitaciones que pueden ser persistentes y localmente torrenciales, con totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes que podrán superar los 250 litros.

Según datos de las 06:30 horas de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) citados por Emergencias, en la provincia de Alicante se han contabilizado en cuatro horas (desde la madrugada) 70 litros en Ondara, 49,2 en l'Atzubia, 40,1 en els Poblets, 32,4 en el Verger, 25,9 en Pego y 18,4 en Sagra.

En Valencia, han sido 46,8 litros en la Font d'En Carrós, 35,8 en Oliva, 27,7 en Beniflà, 26,6 en Real de Gandia, 25,6 en Vilallonga y 24,6 en Barx.

Noticias relacionadas y más

En Castellón se han registrado cantidades inferiores y han sido de 7,8 litros en Almassora y Burriana, 6,4 en Castellón de la Plana, 5,2 en Borriol, 5 en Vilafamés y 4,8 en Vila-real.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia
  2. Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
  3. Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
  4. La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera
  5. Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
  6. Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
  7. Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
  8. De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca

Alerta roja en Valencia: Inundaciones en Dénia y siete vías cortadas al tráfico

Alerta roja en Valencia: Inundaciones en Dénia y siete vías cortadas al tráfico

Alerta roja en Valencia por la borrasca Emilia: La Aemet avisa de lluvias torrenciales, inundaciones, tornados y mangas marinas

Alerta roja en Valencia por la borrasca Emilia: La Aemet avisa de lluvias torrenciales, inundaciones, tornados y mangas marinas

Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2

Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2

Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido en las últimas horas

Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido en las últimas horas

El caso González saca del letargo al PSPV

El caso González saca del letargo al PSPV

El estreno de Llorca: una semana para normalizar un año de anomalías con Mazón

El estreno de Llorca: una semana para normalizar un año de anomalías con Mazón

"Se escuchaban golpes. Él no paraba de gritarle y ella pedía ayuda y que la dejara irse, pero él no la dejó"

"Se escuchaban golpes. Él no paraba de gritarle y ella pedía ayuda y que la dejara irse, pero él no la dejó"

Estafadores con piel de Navidad: ¡Ojo, no pinchar enlaces!

Estafadores con piel de Navidad: ¡Ojo, no pinchar enlaces!
Tracking Pixel Contents