El tiempo
Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas
La Aemet advierte de una situación meteorológica "muy adversa" para la jornada de hoy domingo, 14 de diciembre
Las lluvias registradas durante la noche de este domingo han dejado en cuatro horas (desde las tres de la madrugada, aproximadamente) 70 litros por metro cuadrado en Ondara y 46,8 en la Font d'En Carrós.
Emergencias de la Generalitat ha informado de que, por el momento, no se han producido incidencias en ningún punto de la Comunitat Valenciana debido a las lluvias, salvo una relacionada con una bajante en la que han actuado bomberos del Consorcio Provincial de Valencia.
Qué nos espera este domingo
La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido el nivel rojo a partir del mediodía de hoy domingo por acumulados de lluvia de más de 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia.
La Aemet advierte de una situación muy adversa con precipitaciones que pueden ser persistentes y localmente torrenciales, con totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes que podrán superar los 250 litros.
Según datos de las 06:30 horas de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) citados por Emergencias, en la provincia de Alicante se han contabilizado en cuatro horas (desde la madrugada) 70 litros en Ondara, 49,2 en l'Atzubia, 40,1 en els Poblets, 32,4 en el Verger, 25,9 en Pego y 18,4 en Sagra.
En Valencia, han sido 46,8 litros en la Font d'En Carrós, 35,8 en Oliva, 27,7 en Beniflà, 26,6 en Real de Gandia, 25,6 en Vilallonga y 24,6 en Barx.
En Castellón se han registrado cantidades inferiores y han sido de 7,8 litros en Almassora y Burriana, 6,4 en Castellón de la Plana, 5,2 en Borriol, 5 en Vilafamés y 4,8 en Vila-real.
