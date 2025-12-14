Los bomberos rescatan en barca a dos personas atrapadas por el agua en su coche en Vila-real

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón han actuado en Vila-real para rescatar a un hombre y una mujer que se habían quedado atrapados en su vehículo debido a la gran cantidad de agua acumulada. Se encontraban en la calle del Riu, donde se han desplazado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de Plana Baixa.

En un primer momento su vehículo ha quedado bloqueado por el agua y, cuando han tratado de continuar a pie el trayecto a casa, la falta de movilidad de la mujer junto a la inundación de la calle les ha impedido seguir. Los bomberos les han tenido que llevar a casa en una barca del Consorcio hasta su vivienda.

Durante la tarde, el Consorcio de Bomberos de Castellón ha intervenido en otros dos servicios relacionados con la lluvia, uno de ellos una retirada de un árbol caído en Borriol y una revisión de fachada por caída de cascotes en Nules.