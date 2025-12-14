«Los cazadores siempre estamos donde y cuando se nos necesita»

Estamos a las puertas de cerrar un año en el que la caza se ha visto afectada por diferentes crisis. ¿Qué balance hace de este 2025?

Ha sido un año complicado, pero también un año en el que se ha visto quién sostiene realmente el medio natural. Arrancamos 2025 con un territorio golpeado tras la dana y recaudamos más de 50.000 euros destinados a las zonas afectadas. Por otro lado, nos hemos enfrentado a emergencias sanitarias que afectan a la fauna salvaje: la gripe aviar, que nos ha limitado con restricciones, y la peste porcina, que amenaza a todo el sector agrario. En cada crisis se evidencia lo mismo: sin los cazadores, la gestión de fauna no funciona. Pese a las dificultades, hemos logrado avances importantes, como las mejoras en la Ley de Caza, que llevábamos años reclamando, las subvenciones para ganchos y batidas y la ayuda a municipios para control y retirada de cadáveres. El balance es claro: problemas serios, pero un sector más fuerte, unido y demostrando que es parte de la solución.

Con respecto a la PPA, que está centrando todos los titulares estos días, se ha subrayado que llevaban años advirtiendo de este asunto. ¿Qué puede decir al respecto?

Llevamos años avisando sobre esto y no se nos quiso escuchar. Ahora que el problema es real, la administración nos pide ayuda porque sabe que sin los cazadores no se puede gestionar la fauna ni contener este riesgo. Colaboramos como siempre, porque conocemos el terreno y cómo actuar eficazmente, pero queda claro que se ha reaccionado tarde. Si se hubiera escuchado antes al sector, hoy no estaríamos en esta situación. La gestión de especies no puede basarse en improvisaciones: hace falta planificación, herramientas y contar con quienes trabajan sobre el terreno. No obstante, la federación y todo el sector estaremos presentes donde y cuando se nos necesite.

¿Cómo está abordando la federación esta situación de crisis en el sector porcino?

Lo estamos abordando con la seriedad que exige una amenaza de este calibre. Lo primero fue reunirnos de inmediato con la administración para conocer la situación real y las medidas previstas. Elaboramos un protocolo informativo para que todos los federados sepan cómo actuar ante sospechas de PPA y, sobre todo, cómo evitar su dispersión. Además, estamos organizando reuniones abiertas en las zonas de mayor riesgo, donde la preocupación es lógica. Estamos en contacto directo con las autoridades y seguiremos trabajando de forma coordinada para minimizar el impacto y actuar con rapidez si la situación lo requiere.

«Este año se ha demostrado quien sostiene realmente el medio natural»

Se ha conseguido una compensación económica de 40 euros por jabalí abatido por parte de la Generalitat. ¿Qué opina al respecto?

En ningún caso 40 euros por jabalí son un incentivo, pero trato de verlo como un reconocimiento de que prestamos un servicio público esencial para controlar una especie problemática. Vamos a seguir reuniéndonos con la administración para mejorar la gestión y escuchando a nuestros federados. Pese a todo, conviene recordar de dónde venimos: no hace tanto se nos obligaba a pagar por cada jabalí abatido. Hoy, por fin, se empieza a valorar nuestro papel. Ahora toca trabajar para que estas medidas tengan continuidad, se mejoren y sean útiles para el territorio.

En cuanto a la gripe aviar, han recurrido la prohibición de aves de reclamo. ¿A qué se debe?

Los cazadores hemos cumplido todas las obligaciones sanitarias: controles, bioseguridad y análisis exigidos. Somos un sector que ha hecho bien su trabajo. Por eso presentamos alegaciones y solicitamos una reunión con la conselleria: buscamos una solución técnica que proteja la salud y permita el desarrollo normal de la actividad cinegética.

El Gobierno Valenciano está promoviendo medidas educativas para transmitir conocimientos sobre la caza en los colegios. Esta iniciativa ha generado bastante debate. ¿Qué le parece?

Lamentamos que la labor del cazador se siga criminalizando y poniendo en duda. Que haya quien nos acuse de «meter armas en las aulas», solo demuestra mala fe y un desconocimiento total del sector. Nuestro objetivo es acercar a los niños al medio natural, enseñarles sobre las especies cinegéticas y mostrar la labor de los cazadores en la conservación y gestión sostenible del territorio. Nuestra escuela de caza y actividades educativas buscan aprendizaje, respeto por la fauna y conocimiento práctico del campo. Abogamos por una educación libre de dogmatismos y radicalismos, que forme a los jóvenes con criterios técnicos y realistas, reconociendo el valor del trabajo de quienes protegen el medio natural cada día.

Este año la Federación de Caza ha recibido un distintivo por parte de la Generalitat en reconocimiento a su labor en conservación de la biodiversidad y protección del medio natural. ¿Cómo lo han acogido?

Lo hemos recibido con orgullo. Por fin empieza a valorarse lo que muchos defendemos desde hace décadas: un trabajo real y continuo de cientos de cazadores, gestores y voluntarios que vigilan la fauna, controlan sobrepoblaciones, previenen enfermedades y cuidan la salud del medio natural. Es un reconocimiento a que sin la caza responsable muchas actuaciones de conservación no serían posibles. También lo tomamos como un recordatorio de responsabilidad: seguiremos exigiendo apoyo, colaboración técnica y respeto institucional para consolidar esta labor.

¿Con qué mensaje quiere cerrar para quienes siguen de cerca este trabajo y para quienes quizá no conocen todo lo que hay detrás?

Desde la federación estamos haciendo un trabajo constante y serio, y no es sencillo. La problemática en el territorio es diversa y cambia rápido. No tenemos soluciones mágicas, pero sí tenemos algo que marca la diferencia: el empuje de más de 36.000 federados que no se rinden y que nos obligan a dar lo mejor de nosotros cada día. Gracias a ellos avanzamos, incluso cuando el camino es cuesta arriba. Seguiremos trabajando con humildad, cercanos al terreno y con la convicción de que, juntos, podemos afrontar cualquier reto. Y a quienes observan la caza desde la distancia, les pido que miren los hechos: detrás de cada gestión eficaz, de cada control poblacional y de cada riesgo sanitario contenido, hay cazadores trabajando para proteger el territorio. Nuestro compromiso es seguir siendo útiles, transparentes y cercanos. La sociedad puede contar con nosotros.