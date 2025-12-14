Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias

Algunos municipios de Valencia ya han decidido cancelar mañana las clases debido a la alerta roja por lluvias que está vigente desde hoy en el litoral de la provincia y que no se extinguirá, en principio, hasta mañana a las 6.00 horas. A partir de ese momento, el aviso pasará a ser naranja y podrían caer también cantidades muy importantes de agua.

Otros han informado de que esperarán hasta las 17.30 horas de hoy para comunicar sus últimos acuerdos, una vez que conozcan los últimos datos y actualizaciones del episodio de lluvias y tormentas anunciados por la Aemet. Una vez que la Agencia Estatal de Meteorología comunique sus previsiones para las próximas horas del temporal, harán públicas sus restricciones.

València es uno de estos municipios. Desde el ayuntamiento se ha señalado que, hasta esta tarde, no se anunciarán las próximas medidas a adoptar, entre las que podría estar, casi con total seguridad, la suspensión de clases para el lunes. De hecho, la ciudad aprobó hace unos meses un protocolo por el que establecía que las zonas inundables como algunas de sus pedanías y varios puntos de la ciudad serían susceptibles de sufrir la cancelación de la actividad lectiva con una alerta meteorológica naranja.

De momento, Alboraia, Catarroja y Benetússer han sido las primeras en anunciar la suspensión de las clases para mañana lunes. Es previsible que a esta lista se le añadan muchas otras localidades a lo largo de la tarde.

Municipios que suspenden las clases mañana por las lluvias