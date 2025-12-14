Los comercios funcionan a medio gas a dos semanas de Navidad

Los comercios están funcionando hoy a medio gas en Valencia a pesar de que es uno de los fines de semana más importantes del año por la cercanía de la Navidad. Algunos establecimientos han decidido directamente a primera hora de la mañana no abrir sus puertas para garantizar la seguridad de sus trabajadores y clientes. En centros comerciales como Arena han cerrado algunas tiendas y en Alfafar no han abierto sus puertas los grandes establecimientos como MN4 o Ikea.

En València, el tránsito peatonal en las calles del centro es mucho más reducido que otros domingos con apertura comercial a pesar de que quedan diez días para Nochebuena. En Arena, una parte de las tiendas no ha llegado a levantar la persiana pese a que el centro comercial sí está abierto. En la alerta roja ya se produjo una situación similar.

El centro de València, casi vacío por la alerta roja / Eduardo Ripoll

En Alfafar, una de las zonas más impactadas por la dana de 2024, han extremado la precaución. Antonio Martí, propietario del centro comercial MN4, ha explicado que los principales operadores del parque comercial pactaron ayer no abrir hoy ante la alerta roja. "Estados cerrado todo el parque comercial: Ikea, Carrefour, Bahaus y nosotros". Martí ha subrayada que en la decisión ha primado la seguridad y ha reconocido el impacto ecómico que tiene la medida en plena campaña de Navidad.

Emergencia

La emergencia ha comenzado a las 12 horas del domingo y se prolongará durante toda la jornada para alargarse, al menos, hasta las 5.59 horas del lunes 15 de diciembre. La Aemet advierte de que la situación meteorológica será "muy adversa en las próximas 36 horas", con precipitaciones que "pueden ser persistentes, localmente torrenciales y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas". Según la previsión compartida por la agencia meteorológica, los totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes "podrán superar los 250 l/m2".

Antonio Martí ha explicado que en el caso de Alfafar todavía no han decidido que medida tomarán mañana ya que están pendientes de la evolución del temporal y la alerta roja.