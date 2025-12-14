Transporte
Renfe ofrece cambios y devoluciones gratuitos para trenes afectados por la alerta roja
Los billetes se podrán cambiar o anular sin coste trenes con origen, destino o paso en la Comunitat Valenciana, Almería y Murcia
Renfe ofrece cambios y devoluciones gratuitos para los viajes de este domingo afectados por la alerta meteorológica decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, Almería y Murcia.
Según ha informado Renfe, se podrán cambiar o anular sin coste trenes con origen, destino o paso en la Comunitat Valenciana, Almería y Murcia. Además, ha precisado que está poniéndose en contacto con los viajeros con trayectos en las zonas afectadas.
Todos los viajeros de trenes que se vean afectados pueden cambiar o anular su billete de forma gratuita, aunque no tengan derecho por la tarifa contratada, según ha indicado Renfe.
Restriccion de desplazamientos
"Desde Renfe recordamos la importancia de seguir las indicaciones de Protección Civil y AEMET", ha añadido en una publicación en X en la que también han pedido que, en la medida de lo posible, los viajeros restrinjan sus desplazamientos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
- Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera
- Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado