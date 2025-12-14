Renfe ofrece cambios y devoluciones gratuitos para trenes afectados por la alerta roja

Renfe ofrece cambios y devoluciones gratuitos para los viajes de este domingo afectados por la alerta meteorológica decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, Almería y Murcia.

Según ha informado Renfe, se podrán cambiar o anular sin coste trenes con origen, destino o paso en la Comunitat Valenciana, Almería y Murcia. Además, ha precisado que está poniéndose en contacto con los viajeros con trayectos en las zonas afectadas.

Todos los viajeros de trenes que se vean afectados pueden cambiar o anular su billete de forma gratuita, aunque no tengan derecho por la tarifa contratada, según ha indicado Renfe.

Restriccion de desplazamientos

"Desde Renfe recordamos la importancia de seguir las indicaciones de Protección Civil y AEMET", ha añadido en una publicación en X en la que también han pedido que, en la medida de lo posible, los viajeros restrinjan sus desplazamientos.