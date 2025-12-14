Emergencias insiste en la importancia de evitar desplazamientos

Emergencias ha insistido esta mañana en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios ante la situación de alerta roja meteorológica que vive Valencia. La Generalitat y el Gobierno han pedido a la población extremar la precaución aunque se esté en una zona sin lluvia. Tras la celebración del Cecopi en el Centro de Coordinación de Emergencia de la Eliana, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha insistido en la importancia de seguir la evolución del temporal a través de canales y los medios de comunicación.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también ha pedido la necesidad de extremar la precaución. Valderrama y Bernabé han insistido en la necesidad de evitar los desplazamientos que no sean necesarios y que quienes regresan este domingo de segundas residencias adelanten en lo posible la vuelta, ante una previsible complicación del episodio durante la tarde de hoy.

No cruzar vados

Entre otras recomendaciones, el conseller ha recordado no cruzar vados inundables, aunque no llueva en la zona, pues las lluvias acumuladas en espacio de cuatro o doce horas pueden dar lugar a aumentos de volumen de agua en los cauces, y evitar las actividades al aire libre.

Ante cualquier emergencia, pide a la población que se ponga rápidamente en contacto con el 112 para movilizar todos los recursos que haga falta, y señala la importancia de la autoprotección y seguir atentos a la información de canales oficiales.

Adelantar la vuelta a casa

La delegada del Gobierno ha recomendado a quienes tienen que regresar a sus casas desde segundas residencias que lo hagan lo antes posible porque los desplazamientos por carretera pueden suponer un peligro, y ha recordado que este sábado se envió un Es-Alert para que la población "pudiera tener la información con el tiempo suficiente para poder programar y organizar sus vueltas".

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido el nivel rojo a partir del mediodía de hoy domingo por acumulados de lluvia de más de 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia.

Situación muy adversa

La Aemet advierte de una situación muy adversa con precipitaciones que pueden ser persistentes y localmente torrenciales, con totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes que podrán superar los 250 litros.

Para mañana lunes 15 de diciembre a partir de las 00:00 horas estarán activas las siguientes alertas: se mantienen las alertas en la provincia de Valencia; se eleva la alerta por lluvias en el sur de Castellón a alerta nivel naranja y se mantienen las alertas nivel amarillo; y alertas por lluvias y tormentas nivel amarillo en todo Alicante.