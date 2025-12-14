Emergencias mantiene las recomendaciones durante la madrugada y pide alejarse de cuencas y barrancos

Cautela y prevención durante la madrugada. Eso es lo que ha pedido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, después de la reunión celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l'Eliana para seguir la evolución de la borrasca Emilia y la alerta roja. La principal noticia es que no hay noticias: es decir, la alerta roja se mantiene hasta las seis de la madrugada, según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); y, por tanto, la Generalitat Valenciana mantiene las recomendaciones estipuladas esta mañana: no cruzar zonas inundables, alejarse de cauces y barrancos por posibles crecimientos repentinos del caudal y estar pendiente de las autoridades, del 112 para los consejos generales, y de las autoridades municipales. De ellas depende, directamente, la cancelación o no de las clases, algo sobre lo que Valderrama no se ha pronunciado.

En su intervención, el titular de Emergencias ha querido "poner en valor el comportamiento de la ciudadanía, como ya ha demostrado en episodios similares recientes". Lo más importante, en su opinión, es la "prevención y la concienciación". En este sentido, ha destacado la ausencia de incidentes durante toda la jornada del domingo, bajo la alerta roja, y ha explicado que se ha registrado una "reducción drástica" de la circulación de vehículos, lo que "ha garantizado una mayor seguridad" a lo largo del día.

Precaución hasta las 6 horas

Las predicciones de la Aemet se mantienen igual que este domingo por la mañana y la alerta roja en el litoral de Valencia se mantiene hasta las seis de la madrugada. A partir de ese momento y hasta el mediodía, el nivel de riesgo pasa a ser de color naranja -lo que mantendría las clases suspendidas en zonas inundables- con precipitaciones que podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en una hora. A partir del mediodía se elimina cualquier riesgo.

Lo cierto es que lo peor del temporal se espera entre las 22 horas y la una de la madrugada cuando el frente de tormentas, activo de forma intensa en el mar por el momento, se desplace a la costa del litoral norte de Valencia y sur de Castellón, cuando se podrían registrar hasta 120 litros por metro cuadrado en un periodo de tres horas. Entre las cuatro y las siete de la madrugada, estas mismas zonas podrían recoger hasta 40 l/m2.

De confirmarse estos datos de precipitación durante la madrugada, podría complicar la vuelta al trabajo y al colegio este lunes. Por eso, Valderrama ha expresado que desde Emergencias seguirán "atentos" para transmitir "toda la información adecuada".