Serie: Paisajes del Agua en la Comunitat Valenciana | Entrega 50
La huerta morisca de Cortes de Pallás: El regadío en graderío de la Muela
Las fuentes cortesanas, origen del regadío tradicional, aprovechan acuíferos profundos de la zona y alimentan un sistema de acequias que riegan las huertas del municipio
Jesús García Patón
En Cortes de Pallás se halla uno de los ejemplos más representativos de paisaje cultural de la montaña mediterránea relacionado con la arquitectura del agua. Sus terrazas de huertas abancaladas, regadas desde las partes más elevadas a través de un conjunto de acequias, caracterizan este regadío histórico, patrimonio rural valenciano. De hecho, este paisaje reúne las características que definen su carácter patrimonial: una estructura espacial modelada a lo largo de siglos, su función original de producción agrícola, y la estrecha relación con la sociedad local. Es decir, un legado histórico incuestionable, una contrastada funcionalidad y el reconocimiento social.
Una huerta histórica vinculada con el entorno natural
Obedece al modelo de huerta andalusí, después morisca, adaptada a los rasgos singulares de la montaña valenciana. Se ve favorecida por la disposición de las huertas, en graderío; el ingenio necesario para el aprovechamiento del agua de sus manantiales, el diseño de la red de acequias cortesanas, y el paisaje abancalado que resulta de la aplicación de las técnicas del medievo andalusí.
La huerta de Cortes se localiza en un entorno singular, del que forman parte varias unidades paisajísticas de una mayor escala territorial: por un lado, se halla a los pies de la muela de Cortes, en su sector noroccidental, que es Reserva Nacional de Caza; por otro lado, forma parte de la cuenca del río Júcar, concretamente un sector del barranco de San Vicente; y finalmente, se halla junto al tramo conocido como las Gargantas del Júcar, un espectacular cañón fluvial.
El sistema de regadío está integrado en el núcleo urbano de Cortes de Pallás. La huerta se funde con el núcleo de población, hasta el punto que alguna acequia discurre subterráneamente por la propia población. Es notorio que el núcleo urbano creció respetando la huerta.
Las fuentes, origen del regadío tradicional
Las fuentes cortesanas son surgencias de acuíferos profundos de la Muela de Cortes que afloran por la incisión realizada por el arroyo de Cortes. El manantial de San Vicente aprovecha alguna intercalación margosa de la base del paquete de dolomías del Cenomaniense que corona la Muela. Los manantiales inferiores como la fuente del Jesús, el manantial de la Solana, la fuente del Chano, El Corbinet, Las Escalericas, o la fuente del Chapole, se originan por las frecuentes intercalaciones de los materiales impermeables en los materiales calcáreos y detríticos del Cenomaniense inferior y del Albiense.
En consecuencia, los sistemas de regadío del núcleo de Cortes se basan en una serie de nacimientos que mediante azudes o por medio de canalizaciones aportan un caudal de agua constante a las acequias del sistema. Éstas parten desde el arroyo de Cortes o de las fuentes situadas en sus inmediaciones. Algunos chorradores o saltos de aguas constituyen un gran atractivo, como el Corbinet, situado en el barranco de la Barbulla o arroyo de Cortes, próximo al núcleo urbano.
Se trata de un sistema de regadío que se extiende por ambas márgenes del arroyo de Cortes, también denominado barranco de la Barbulla-San Vicente. En él se identifican varias fuentes y manantiales y acequias principales. Destacan la existencia de varias balsas de regulación y una red de acequias conectadas, de manera que los sobrantes de unas acequias son vertidos a otras que discurren aguas abajo. Es un sistema basado en el principio de la sostenibilidad, en donde el agua no se desperdicia.
En la margen izquierda destacan las acequias de San Vicente o de la Barbulla, la acequia de la Solana y la del Pueblo. En la margen derecha, las acequias de Jesús, Alta, del Trance, del Agua de en Medio y de los Huertos. La huerta forma parte de un paisaje fluvial que ha sido modelado por la acción antrópica. La presencia del hombre se distingue tanto en el poblamiento histórico compuesto por la estructura defensiva de origen medieval, nos referimos a los castillos cortesanos de La Pileta y de Ruaya; y por el propio núcleo urbano; como en las áreas de monte bajo, que delimitan el perímetro del espacio de regadío.
El Centro de Interpretación, la puerta del Territorio Museo y las rutas
Los regadíos históricos de Cortes de Pallás pueden ser conocidos mediante la visita al centro de interpretación de la Huerta Morisca, ubicado en el antiguo lavadero municipal. Se halla en el núcleo urbano, en la carretera de la Muela, es un elemento de patrimonio hidráulico que recoge las aguas provenientes de la fuente de Chapole, conducidas por la acequia de los Huertos, y vierten en la balsa contigua tras atravesar el lavadero. Del Centro de Interpretación de la Huerta Morisca de Cortes parten la ruta circular del Regadío Histórico; la ruta del Corbinet; la ruta de San Vicente, un itinerario de mayor longitud, aproximadamente 6 kilómetros; y la ruta urbana.
Cortes de Pallás cuenta con varias rutas oficiales de senderismo, entre las que destacan la Senda Local de la Cortada o de Cavanilles, de recorrido circular, espectacular, que permite un paseo por las huertas y por el sector más elevado de la Muela de Cortes; y un tramo del Sendero de Gran Recorrido GR-7.
Bibliografía
-Turismo rural en Cortes de Pallás, dirigido por Jorge Hermosilla (2008)
-Plan Director de puesta en valor del regadío de Cortes, Proyecto Eulac-Museum, dirigido por Jorge Hermosilla
-Centro de Interpretación Huerta Morisca de Cortes, dirigido por Jorge Hermosilla (2019)
