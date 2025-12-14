Valencia afronta las horas más críticas de la alerta roja por lluvias: esto es lo que espera la Aemet

Las lluvias no cesan en la provincia de Valencia pero, hasta las cuatro de la tarde, no han caído con la virulencia que se esperaba y que motivó la activación de la alerta roja el sábado por la tarde por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso advierte de posibles acumulados de más de 180 litros por metro cuadrado en doce horas con momentos que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en una hora. Una vez que se agote la alerta roja (a las 6.00 horas del lunes), se activará un aviso naranja que anuncia posibles lluvias localmente torrenciales aunque ya con menores acumulados, pero aún así muy importantes.

Tormentas que descargan en el mar

El agua está cayendo, como se preveía, pero no en tierra, sino en el mar. Fuertes tormentas descargan con violencia frente a las costas de Valencia, lo que está librando a la población (por el momento) de sufrir los efectos más adversos de estas fortísimas precipitaciones. Los modelos de predicción meteorológica están fallando porque anunciaron que las precipitaciones caerían en la costa y, sin embargo, lo están haciendo aguas adentro.

Así las cosas, no es de extrañar que muchos municipios estén con la mirada puesta en el cielo y a la espera de la actualización de la evolución de las lluvias que la Aemet ha anunciado para esta tarde. A partir de ese momento, será cuando muchos de ellos acuerden las restricciones que afectarán a la población en las próximas horas, como la suspensión de las clases el lunes. Algunas localidades, no obstante, se han adelantado y ya han anunciado que no tendrán actividad lectiva en sus municipios.

En torno a las dos de la tarde, dos intensas tormentas aliviaban su carga de agua en el mar, frente a la costa de València ciudad y al litoral de Sagunt. La influencia de la primera llevaba lluvia tierra adentro en puntos de l'Horta y la Ribera, mientras que la segunda se adentraba hacia la Vall d'Uixó y los territorios de Castellón situados más hacia el interior.

Pese a que las tormentas siguen descargando en el mar y son muchos los claros que se han abierto en puntos de la provincia de Valencia, la situación puede cambiar en cualquier momento conforme se modifiquen las variables que intervienen en la formación de este episodio; de ahí la importancia de mantenerse informado y seguir la evolución de las lluvias. Todo puede alterarse en cuestión de minutos.

Lo que nos espera esta tarde

La Agencia Estatal de Meteorología, de hecho, anuncia para esta "tarde-noche" la formación y el desarrollo de tormentas en tierra que podrían ser las causantes del "momento de más adversidad" de la jornada en Valencia.

Otros expertos en Meteorología, como los especialistas de Meteored, señalan que el principal problema en Valencia vendrían a ser los "trenes convectivos" que afectarían "especialmente a Valencia desde las cuatro de la tarde, prolongándose hasta bien entrada la madrugada".

Después, "los picos de precipitación podrían ir extendiéndose a zonas de Castellón y sur de Cataluña".

Esta tarde, fuertes tormentas han descargado con mucha intensidad en puntos de Almería y Murcia y una tormenta ha quedado semiestática entre Totana y Alhama de Murcia, donde pueden darse inundaciones repentinas conforme se acumule el agua en los cauces y estos la conduzcan a su desembocadura.

En Pulpí (Almería) ha caído una fuerte tromba de granizo y agua con una intensidad torrencial: en apenas 35 minutos se han recogido casi 60 litros por metro cuadrado; en una hora se ha sobrepasado los 93 litros por metro cuadrado.