Mapa interactivo: ¿En qué municipios habrá clase mañana y dónde cerrarán los colegios?
Consulta los municipios que han decidido mantener las aulas cerradas por la alerta roja y aquellos que han optado por mantener la jornada lectiva
La alerta roja decretada hasta primera hora del lunes ha hecho que muchos ayuntamientos hayan decidido suspender las clases durante toda la jornada por el riesgo a que se produzcan intensas lluvias. El Ayuntamiento de València ha tomado la decisión de cerrar 32 centros educativos de la ciudad para reducir la movilidad y garantizar la seguridad de los estudiantes, especialmente la de aquellos situados en zonas potencialmente inundables.
A última hora de la tarde, muchos consistorios siguen reunidos para tomar una decisión al respecto. La comarca con más municipios que han decidido cerrar las aulas durante las próximas 24 horas es l'Horta. Muchos de las municipios de la zona cero de la dana han optado por mantener a los alumnos en casa ante el riesgo de lluvias, especialmente esta madrugada.
Mapa interactivo
En este mapa se puede consultar los municipios que han decidido suspender las clases y también donde sí se mantendrán abiertas las aulas.
