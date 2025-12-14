Mapa interactivo: Sigue en directo la evolución de las tormentas

El episodio de lluvias intensas que afecta a la Comunitat Valenciana, especialmente a la provincia de Valencia, donde se ha decretado la alerta roja por precipitaciones extremas tendrá durante esta tarde-noche y la madrugada su momento de mayor intensidad.

Así lo ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tras analizar los últimos datos de los que posee. La Aemet advierte de que "el desarrollo de tormentas en tierra esta tarde-noche y durante la próxima madrugada" generará, en principio, "el momento de más adversidad del temporal en las "zonas de aviso del litoral de Valencia", donde está activada la alerta roja desde las 12.00 horas.

El desarrollo de tormentas en tierra esta tarde-noche y la próxima madrugada puede dar lugar al momento de más adversidad del episodio en zonas de aviso del litoral de Valencia.

Evolución de las tormentas

Desde esta página se puede seguir en directo la evolución de las tormentas y las zonas de mayor actividad minuto a minuto. Ahora mismo, la mayor actividad se concentra en la costa, en una franja que va desde Castelló de la Plana a Gandia mar adentro.

Desde primera hora de la tarde se registran "tormentas en el mar frente a las costas de la provincia de Valencia". Algunos rayos han caído en tierra, concretamente muy cerca de Quart de les Valls, tal como ha confirmado Aemet.

Son precisamente estas células tormentosas situadas sobre el mar las que más preocupan a los meteorólogos en caso de que penetren en tierra. Según las previsiones, esta situación podría producirse a lo largo de las próximas horas.