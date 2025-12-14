El PSPV blindará por ley la gestión pública de la sanidad para evitar privatizaciones

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado que el PSPV-PSOE blindará por ley la gestión pública de la sanidad para evitar que se vuelvan a privatizar hospitales y áreas de salud.La secretaria general de los socialistas valencianos ha garantizado asimismo que, cuando recupere la Generalitat, devolverá para la gestión pública el hospital del Vinalopó, el único que queda privatizado en la Comunitat Valenciana y que el PP ha alargado la concesión a Ribera Salud, informa el PSPV en un comunicado.

Morant ha lamentado que el actual Consell del PP haya paralizado los procesos de reversión que inició el gobierno de Ximo Puig, que permitió el retorno a la gestión privada de los hospitales de Alzira, Dénia, Manises y Torrevieja.

"Hay que decir 'stop' a la privatización de la sanidad pública que está impulsando el conseller Marciano Gómez, tal como hizo en la etapa de Zaplana, cuando empezó todo. Los valencianos ya tuvimos esa época y socialmente la rechazamos", ha recordado Morant, que ha señalado además que Gómez tiene una conexión directa con Ribera Salud, ya que su hermano es el director de una clínica que ha sido adquirida recientemente por el grupo privado sanitario.

Ribera Salud

La secretaria general del PSPV-PSOE ha recordado la resistencia de Ribera Salud, incluso judicialmente, a perder el negocio de los hospitales públicos valencianos, especialmente en el caso de Torrevieja.

En este sentido, Morant ha denunciado el abandono al que tiene sometido el Consell al área de salud de Torrevieja en un intento, a du juicio, de "desgastar la imagen de la gestión pública para justificar futuras privatizaciones".

La secretaria general del PSPV-PSOE se ha comprometido a acabar con esa situación impulsando, cuando llegue a la presidencia, un plan de choque tanto de infraestructuras que estaban previstas por el Consell del Botànic y que el PP ha paralizado, así como solventar el problema de personal del departamento.

Patio trasero de la sanidad

"La Vega Baja no volverá a ser el patio trasero de la sanidad valenciana", ha asegurado Morant.

La líder de los socialistas valencianos participó el sábado en uno de los actos de escucha activa de la sociedad que está organizando el PSPV-PSOE para reforzar la alternativa al Consell del PP, que desembocarán la próxima primavera en una conferencia política de puesta en común de todo este proceso, tal como acordó el último comité nacional del partido celebrado en Alicante.

En este acto sectorial sobre Sanidad, Morant ha lamentado que parte de la salud de los valencianos siga en manos de Ribera Salud, una empresa que, tal y como han demostrado las últimas informaciones sobre la manera de actuar de sus directivos en otros centros como el de Torrejón en Madrid, priman el resultado económico sobre la salud de los pacientes.

"La sanidad no tiene que ser rentable económicamente, tiene que rentable socialmente y para eso no puede tratar a los pacientes como clientes", ha advertido.