La red de terapias de conversión instruyó a formadores del seminario de Valencia para “sanar” la homosexualidad

La red de terapias de conversión sexual “Es Posible la Esperanza” (EPE) impartió durante tres días en 2015 un taller para “desenmascarar la homosexualidad” para formadores del seminario mayor de Moncada. El objetivo del taller era dotar a los formadores de las herramientas para "discernir la madurez en la masculinidad" de los candidatos al sacerdocio y facilitarles un "Itinerario de Maduración Integral (IMI)" que les permitiese "madurar su masculinidad y salir de la AMS (Atracción hacia el Mismo Sexo)".

EPE opera desde la premisa de que la Iglesia está inmersa en una "gran batalla por la persona humana" contra una "trágica revolución antropológica" que niega a Dios y cuya puerta de entrada es “la Ideología de Género”. El primer golpe en esta batalla es lingüístico: la palabra "homosexualidad" debe evitarse, pues es una "construcción política e ideológica" y una "mentira que debemos desenmascarar".

Las personas que deseen ofrecer testimonios, datos o cualquier información relacionada con este tema pueden escribir a este periódico dirigiéndose al siguiente correo electrónico: gsanchez@levante-emv.com

Según esta doctrina, sólo existen dos identidades objetivas: persona-varón y persona-mujer. Por lo tanto, la Atracción hacia personas del Mismo Sexo (AMS) "no es una identidad sexual", sino un "síntoma" de una "masculinidad - feminidad inmadura" y una "herida de desamor y soledad". La persona con AMS es, en esencia, "una persona heterosexual con heridas", igual que el resto de personas del colectivo LGTBI.

Este diario se ha puesto en contacto con el arzobispado de València para conocer su versión de la historia, pero ha rehusado de hacer declaraciones.

El protocolo para "sanar la herida"

El Itinerario de Maduración promovido en el seminario se presenta como una "terapia apropiada" para esta "inclinación objetivamente desordenada y mala desde el punto de vista moral". La documentación de EPE usa las aportaciones de Joseph Nicolosi y Richard Cohen, dos de las figuras de las terapias de conversión más reconocidas en el mundo cuyas ideas fueron descartadas hace décadas por el consenso científico, pero a quienes EPE considera una "fuente de esperanza". También cita estudios de Aquilino Polaino, psiquiatra citado por el PP en el Senado antes de la aprobación del matrimonio igualitario y que considera la homosexualidad “una patología”.

Seminario de Moncada / Daniel Tortajada

El itinerario de maduración contempla los "trastornos que acompañan a la AMS". El objetivo no es solo la ‘continencia’, sino la "sanación, maduración y conversión". El taller promete que si el seminarista se somete al proceso con "sinceridad e integridad", la AMS "puede disminuir, llegar a ser controlada o incluso desaparecer".

La incompatibilidad con el sacerdocio

El taller se justificó ante la "pandemia de AMS que está afectando a los seminarios". La Iglesia, según los documentos, ha juzgado que la "ordenación al diaconado o al presbiterado de hombres homosexuales es absolutamente desaconsejable e imprudente".

La razón es clara: la homosexualidad "es incompatible con la vocación sacerdotal". Los formadores fueron alertados de que la AMS en los aspirantes es manifestación de una "masculinidad inmadura" que les lleva a identificarse en exceso con lo femenino. Esta inmadurez afectiva, subrayan, les dificulta comprender a Dios "como Padre" y les impide ejercer el ministerio "al modo masculino".

Los seminaristas que ocultan la AMS y son ordenados quedan expuestos a un "verdadero tormento interior" y a la adopción de un "falso yo" que conduce a la "doble vida", facilitando prácticas "extremadamente desordenadas" como la adicción a la pornografía y relaciones con "múltiples parejas".

Seminario de Moncada / Daniel Tortajada

La Iglesia -prosigue el documento- tiene una "obligación moral" de investigar la AMS en los seminarios, ya que la "tendencia homosexual es un desorden objetivo", y el celibato no debe confundirse con la "tendencia a la homo-sexualidad". La formación del clero es crucial, pues la "ignorancia" de rectores y directores espirituales ha favorecido la aceptación de la AMS como “inmodificable”, llevando a muchos a la “mentira y la degradación".

Formar a rectores, padres, catequistas y educadores

El documento concluye reafirmando la misión del Itinerario de Maduración como la única vía para "restaurar las heridas". Así pone un énfasis crucial en la "urgencia de formar específicamente a rectores, formadores, educadores, catequistas y psicólogos", criticando que su "ignorancia y falta de criterio" en el tema había favorecido el arraigo de la AMS en los seminarios. De hecho, recomiendan una “detección precoz” ya desde la infancia a ser posible.

La guía recuerda a estos responsables su "obligación de evaluar todas las cualidades de la personalidad" y cerciorarse de que el candidato no presente "desajustes sexuales incompatibles con el sacerdocio". De manera categórica, se establece que si un aspirante "practica la homosexualidad o presenta tendencias homosexuales profundamente arraigadas", el director espiritual tiene el "deber de disuadirlo en conciencia de seguir adelante hacia la Ordenación".

Finalmente, el documento advierte que la promoción de la aceptación de la AMS como única salida ha provocado que muchos terminen llevando una "doble vida", causando un gran "sufrimiento personal, escándalo y daño familiar y social".

Moncada VLC Seminario de Moncada para un tema de las terapias de conversión / Daniel Tortajada / LEV

La penetración de la red

Este nuevo documento sacado a la luz por Levante-EMV en exclusiva pone de relieve la penetración de grupos que defienden estas pseudoterapias para “curar” la homosexualidad en el arzobispado de Valencia. Una investigación periodística de este diario destapó el uso, presuntamente, de un convento en la capital del Turia para llevar a cabo estas prácticas y forzó al arzobispado a cerrarlo y desligarse del Centro de Orientación Familiar (COF) que lo gestionaba.

Asímismo, Levante-EMV publicó la historia de 5 estudiantes que acusaron a un profesor de la localidad de Alaquàs de tratar de “curarles la homosexualidad” incluso con pastillas. El docente, que fue presidente de la Asociación Católica de Maestros durante 17 años, guardaba relación con figuras como el secretario para la defensa de la vida del arzobispado Juan Andrés Talens y fue una de las personas que organizó dicho taller para seminaristas. Además, a día de hoy hay figuras de primera línea, como el obispo de Orihuela-Alicante José Ignacio Munilla, que amparan públicamente este tipo de prácticas. Otras figuras, según ha podido saber este diario, lo hacen en secreto.