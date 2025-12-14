Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UPV tendrá clases online y teletrabajo el lunes para evitar desplazamientos

El campus de Alcoi mantendrá la docencia presencial, aunque permitirá el seguimiento online para quienes se desplacen desde fuera

Alumnos universitarios en el campus de la UPV

Alumnos universitarios en el campus de la UPV / JM LÓPEZ

Sara García

Sara García

València

La Universitat Politécnica de València (UPV) ha anunciado que, ante las previsiones meteorológicas que se mantienen en alerta roja hasta las 06.00 horas del lunes 15 de diciembre, mañana algunos de sus campus tendrán clases online hasta las 14 horas para evitar los desplazamientos durante el fin de semana.

Esta modalidad será impartida en los campus de Vera y de Gandia en los que, además, el personal tendrá la posibilidad de teletrabajar. No obstante, el personal y estudiantado que pueda desplazarse con seguridad podrá acudir a los centros universitarios. Asimismo, la UPV cancela todas las pruebas académicas previstas para mañana.

Los campus estarán abiertos a partir de la finalización de la alerta roja, previsiblemente a las 06.00 horas. Mientras haya alerta naranja, las actividades al aire libre seguirán canceladas, así como los trabajos en exteriores.

Campus de Alcoi

Por otra parte, en el campus de Alcoi la docencia será presencial con posibilidad de seguimiento online para quienes tengan que desplazarse desde fuera de la ciudad.

A partir de las 14 horas del lunes y según la previsión actual, la actividad será normal. Esta situación la confirmará la UPV a las 9 horas.

TEMAS

